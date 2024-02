La sparatoria di mercoledì a Kansas City ai margini della parata celebrativa per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl non ha collegamenti con il terrorismo.

La responsabile della Kansas City Police Stacey Graves in una foto d'archivio davanti ai media nel 2023. IMAGO/ZUMA Wire

La sparatoria sarebbe scaturita, secondo le prime indagini, da una disputa personale tra tre individui. Lo ha detto il capo della polizia Stacey Graves.

Tre persone sono state arrestate, tutte minorenni.

Nella sparatoria è morta una persona e altre 22, di età compresa tra gli otto e i 47 anni, sono rimaste ferite.

La metà di loro ha meno di 16 anni, ha fatto sapere Graves, confermando che la persona rimasta uccisa nella sparatoria aveva 43 anni.

Stando alla CNN la vittima sarebbe Lisa Lopez-Galvan, una DJ radiofonica dell'area di Kansas City. È stata identificata dalla radio KKFI 90.1 FM.

Otto feriti in condizioni critiche

I feriti, che sono state curate sulla scena e trasportate dal personale di emergenza, sono 22, ha dichiarato giovedì

Tra i feriti portati in ospedale, stando al capo dei vigili del fuoco ad interim di Kansas City, Ross Grundyson, ce ne sono otto in condizioni critiche, sette in condizioni gravi e sei con ferite minori.

Ha poi aggiunto che tutti i pazienti critici sono stati trasportati fuori dalla scena del crimine entro 10 minuti dall'arrivo dei primi soccorritori.

Il numero di persone trattate e trasportate dai primi soccorritori potrebbe non includere tutti i feriti, poiché alcune vittime potrebbero aver cercato cure da sole dopo essere fuggite dalla scena.

Per ora nessuno è stato incriminato

La polizia intanto continua le sue indagini. Sono stati raccolti numerosi bossoli sulla scena del crimine e sono stati recuperati alcuni proiettili. La loro analisi riveleranno se nella sparatoria ci fossero le tre persone arrestate oppure se altre vi hanno preso parte.

La polizia ha fatto sapere che per il momento nessuna delle tre persone in custodia è stata incriminata.

«Abbiamo 24 ore prima di doverli accusare o rilasciare», ha aggiunto Graves. «Stiamo lavorando a stretto contatto con l'ufficio del procuratore della contea di Jackson per presentare il caso più efficace da perseguire».

Un funzionario delle forze dell'ordine ha detto alla CNN che si ritiene che le tre persone in custodia siano state tutte coinvolte in una disputa personale e che, inizialmente, sono state interrogate 10 persone.

Lo stato degli altri sette interrogati non è, per ora, stato chiarito.

SDA / pab