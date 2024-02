La terrorista della RAF portava a spasso il cane e dava lezioni di matematica

La terrorista della RAF Daniela Klette arrestata martedì a Berlino. Fahndungsfoto

Gli investigatori tedeschi hanno cercato Daniela Klette per ben 30 anni. E finalmente lunedì sera sono riusciti a trovarla e ad arrestarla a Berlino. Ma cosa ha fatto per questi tre decenni? L'ex terrorista della RAF conduceva una vita normale, era considerata amichevole e simpatica. Ora rischia l'ergastolo.

Hai fretta? blue News riassume per te La terrorista della RAF Daniela Klette, ricercata tra l'altro per tentato omicidio, è stata arrestata lunedì sera a Berlino.

Klette fa parte della terza generazione della Fazione estremista di sinistra dell'Armata Rossa (RAF).

La 65enne conduceva una vita poco appariscente nella capitale tedesca, sotto falso nome e con un passaporto falso.

I vicini la descrivono come una persona amichevole e simpatica. Klette dava addirittura lezioni di matematica. Mostra di più

L'ex terrorista della RAF Daniela Klette, arrestata martedì a Berlino dopo 30 anni di latitanza, viveva al quinto piano di un grattacielo nel quartiere di Kreuzberg. Aveva un passaporto italiano presumibilmente contraffatto con un falso nome: Claudia Ivone.

Secondo il quotidiano «Bild», i vicini la descrivono come una persona cordiale e simpatica, che portava regolarmente a spasso il suo grosso cane e che per vivere dava lezioni di matematica.

Klette sembrava sollevata dopo l'arresto

«Salutava sempre con gentilezza», riferiscono i vicini. Ma era sempre da sola, con il suo cane e la sua bicicletta. Secondo diversi residenti della zona, la 65enne non ha mai avuto un compagno. Ma aveva addirittura un profilo Facebook con il nome di Claudia, dove postava foto di sé con gli amici.

Quando lunedì gli investigatori hanno suonato alla sua porta, la Klette si sarebbe presentata con il suo falso nome e si sarebbe identificata con il suo passaporto italiano, secondo quanto riportato dallo «Spiegel online». Alla stazione di polizia le sono state prese le impronte digitali e sono state confrontate con quelle contenute nel fascicolo della RAF.

Dopo essere stata smascherata sembrava sollevata, scrive il portale. «A un certo punto sarà tutto finito», avrebbe detto l'ex terrorista.

Daniela Klette era ricercata da decenni: ora è stata arrestata. Polizei

Ora rischia l'ergastolo

La 65enne è in custodia da lunedì sera. Klette era ricercata, tra l'altro, per attentati con esplosivi, rapine e tentativi di omicidio. Klette e altri ex membri della RAF avrebbero commesso questi reati tra il 1999 e il 2016.

Avrebbero rubato più di due milioni di euro in totale. Klette apparteneva alla terza generazione della «Fazione dell'Armata Rossa», un'ex organizzazione terroristica estremista di sinistra in Germania.

Il movimento sarebbe responsabile di 33 omicidi di politici, dirigenti d'azienda e passanti ed è ritenuto responsabile di un gran numero di rapine.

L'arresto è stato preceduto da anni di lavoro investigativo. L'ufficio del pubblico ministero accusa l'imputata di aver commesso i crimini insieme a dei complici, ossia Ernst-Volker Staub (69 anni) e Burkhard Garweg (55), per i quali le ricerche continuano.

In Germania è possibile l'ergastolo per l'omicidio terroristico. Non è chiaro se la tedesca possa effettivamente essere ritenuta responsabile dell’uccisione.