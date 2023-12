Le 10 password più comuni continuano a mancare di originalità... e di sicurezza

Le password sicure devono essere lunghe, complicate e preferibilmente contenere caratteri speciali. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Ogni anno, l'Istituto Hasso Plattner stila una lista delle password più utilizzate in Germania. Sebbene tutti sappiano che le «parole chiave» dovrebbero essere complicate, molti ricorrono ancora a semplici serie di numeri o parole di uso comune.

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno l'Istituto Hasso Plattner pubblica un elenco delle password più utilizzate in Germania.

La password più usata nel 2023 è 123456789.

Nel 2022 era... 123456.

Oltre a varie serie di numeri, anche «hello» e «iloveyou» sono presenti nella top 10.

L'istituto fornisce anche suggerimenti per creare password più sicure.

Nonostante molti siti web abbiano reso più difficile la scelta della password e forniscano consigli sulla sicurezza informatica, la maggior parte degli utenti sceglie ancora password semplici e poco sicure. E decisamente poco fantasiose: 123456 è stata la password più utilizzata nel 2022. E quest'anno? Beh... 123456789.

È quanto emerge da un'analisi dell'Hasso Plattner Institute (HPI), che negli scorsi giorni ha pubblicato la top ten delle password più utilizzate. I dati si basano su milioni di accessi al database dell'HPI Identity Leak Checker. Sono stati inclusi gli indirizzi e-mail con dominio .de che sono stati vittime di hackeraggio nel 2023.

La top 10 completa dell'HPI in sintesi: 1. 123456789

2. 12345678

3. hallo

4. 1234567890

5. 1234567

6. password

7. password1

8. target123

9. iloveyou

10. qwerty123

Suggerimenti per password sicure

Ovviamente l'uso di password semplici rende facile per i criminali informatici ottenere i dati personali degli internauti. Il risultato è che le password circolano su internet e i dati vengono scambiati sul mercato nero.

Se non si vuole cadere vittima di questo fenomeno, è necessario prestare maggiore attenzione nella scelta della password.

L'HPI raccomanda i seguenti punti: Password lunghe (> 15 caratteri)

Non riutilizzare la stessa password o password simili per servizi diversi.

Utilizzare gestori di password

Modifica della password in caso di problemi di sicurezza e per le password che non soddisfano le regole di cui sopra.

Se possibile, attivare l'autenticazione a due fattori.

«La password è la chiave per il mondo digitale»

Ma anche gli stessi criminali informatici non sono sempre così originali nella scelta delle password, il che spiega l’ottavo e il decimo posto. L’HPI presuppone che probabilmente utilizzino «target123» o «qwerty123» come semplici password, ad esempio, per le bot farm (ossia un sistema coordinato di bot orientati a uno scopo specifico) e campagne di disinformazione.

«L'analisi dimostra quanto sia importante proteggere la propria identità digitale. La password è la chiave del mondo digitale», sottolinea il prof. Christian Dörr, responsabile del Dipartimento «Cybersecurity - Enterprise Security» di HPI, esaminando le password hackerate.

Il modo migliore per imparare a navigare in modo sicuro è quello di farlo il prima possibile. «Un comportamento online sicuro dovrebbe far parte del programma scolastico, proprio come i bambini imparano ad andare in modo sicuro sulla strada fin da piccoli».

HPI offre il servizio giusto per chiunque voglia far controllare il proprio indirizzo e-mail per verificare l'eventuale presenza di un attacco informatico: l'Identity Leak Checker.