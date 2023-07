Le auto elettriche presentano un particolare rischio di incendio?

Monte Ceneri: auto in fiamme. Immagine d'illustrazione © Ti-Press / Pablo Gianinazzi © Ti-Press / Ti-Press

Foto e video di batterie che divampano all'improvviso e di incendi poco estinguibili stanno alimentando i timori dei proprietari di auto elettriche. Di recente, le auto elettriche sono state sospettate di aver causato l'incendio di una nave da carico nel Mare del Nord.

Hai fretta? blue News riassume per te Le auto elettriche cariche sono sospettate di aver causato un incendio su una nave da carico nel Mare del Nord.

Il crescente rischio di incendio sulle navi da trasporto è dovuto all'aumento del trasporto di veicoli elettrici.

Tuttavia, le auto elettriche non prendono fuoco più spesso di quelle a combustione. Semplicemente, bruciano in modo diverso. Mostra di più

Da martedì sera, il cargo «Fremantle Highway» è in fiamme al largo dell'isola olandese di Ameland, nel Mare di Wadden. La nave trasportava quasi 3800 automobili, di cui 500 elettriche. Si è subito ipotizzato che la causa dell'incendio potesse essere un'auto elettrica. La notizia non è ancora stata confermata.

Tuttavia, le prime compagnie di navigazione ne hanno tratto le conseguenze. La compagnia di navigazione norvegese Havila Kystruten, ad esempio, ha smesso di trasportare le auto elettriche sulle sue navi all'inizio dell'anno, a seguito di una «valutazione della sicurezza».

Nel suo attuale studio sul trasporto marittimo, l'assicuratore «Allianz» di Monaco di Baviera attribuisce l'aumento del rischio di incendio anche all'incremento del trasporto di veicoli elettrici.

Tuttavia, le batterie agli ioni di litio non costituiscono un problema in sé, perché non bruciano più frequentemente di altri beni, spiega Justus Heinrich, esperto di Allianz, al Münchner Merkur. Ma se prendono fuoco, sono più difficili da spegnere. Si ha a disposizione solo un breve lasso di tempo in cui si deve reagire molto rapidamente per mettere sotto controllo l'incendio.

I video sui social media inquietano

Ciononostante, foto e video di veicoli elettrici che avrebbero preso fuoco all'improvviso continuano a circolare sui canali dei social media e a turbare i potenziali acquirenti e proprietari di auto elettriche. Da un sondaggio di Statista è emerso che il 35% dei partecipanti ritiene che le auto elettriche siano le più pericolose in caso di incendio. Tuttavia, non ci sono prove statistiche a riguardo.

Come valutare quindi il pericolo di incendi delle batterie e il loro spegnimento?

Al momento non ci sono indicazioni che le auto elettriche tendano a bruciare di più di quelle con motore a combustione, con o senza incidenti, riferisce l'ADAC. Tuttavia, lo spegnimento è più difficile perché le batterie sono solitamente installate in profondità nell'auto e un incendio in un'auto elettrica deve essere combattuto con molta acqua.

Una ricerca condotta dalla rivista per i consumatori «Saldo» ha dimostrato nel 2021 che anche le analisi dei sinistri effettuate dalle compagnie assicurative svizzere confermano che le auto elettriche non comportano un aumento del rischio di incendio.

Uno dei motivi è che le auto elettriche sono dotate di tecnologie di sicurezza all'avanguardia. Ad esempio, se i sensori di un'auto elettrica registrano un incidente, il collegamento tra la batteria e altri componenti ad alta tensione viene automaticamente scollegato.

Le batterie sono ancora la causa dell'incendio della nave cargo?

Se la causa dell'incendio sulla «Fremantle Highway» fosse comunque una batteria, potrebbe trattarsi di un difetto di fabbricazione, ha spiegato a «ZDF» Maximilian Fichtner, direttore dell'Istituto Helmholtz per l'accumulo di energia elettrochimica.

Qualche anno fa, questo caso si è già verificato con i telefoni cellulari Samsung, quando un difetto di progettazione ha portato a cortocircuiti all'interno delle batterie del modello Samsung Galaxy Note 7. L'azienda ha dovuto richiamare i dispositivi. L'azienda ha dovuto richiamare i dispositivi.

Secondo Fichtner, gli incendi più frequenti si sono verificati quando le auto elettriche erano ancora piuttosto nuove. Questo perché i difetti di produzione sono immediatamente percepibili. Le auto a benzina o diesel, invece, hanno maggiori probabilità di prendere fuoco con l'avanzare dell'età, ad esempio a causa di tubi flessibili diventati porosi.