La superstar non si è ancora pronunciata e i fan la implorano perché dia l'endorsement: Taylor Swift da settimane mantiene il silenzio a dispetto delle preghiere delle Swifties che non regali, tacendo, l'elezione a Donald Trump.

SDA

«Taylor, la cosa migliore che puoi fare per queste ragazze che pagano per vederti in concerto e provano per te un senso di amicizia e adorazione è di batterti nel loro nome», ha detto Jennifer Welch, padrona di casa del popolare podcast I've Had It.

«Una tua parola farebbe la differenza. Quest'anno alle elezioni è l'anno della donna. Kamala Harris deve diventare presidente degli Stati Uniti».

Dopo aver tenuto a lungo la politica a distanza, la Swift aveva rotto il silenzio nel 2018 invitando al voto gli elettori del suo Stato di origine, il Tennessee.

Poi nel 2020 aveva dato l'endorsement a Joe Biden e Kamala Harris nella battaglia delle presidenziali contro Donald Trump. Quando poi Biden il 21 luglio si è tirato fuori dal ticket, gli appelli perché la popstar scenda in campo si sono fatti ancora più forti.

Swiftie in casa Trump

L'endorsement di Taylor vale oro: anche il campo dell'ex presidente Trump non ha fatto mistero di aspirare a un cenno del capo in suo favore della cantante Persona dell'Anno di Time.

L'ultimo segnale è stata una torta bianca a forma di cuore ripiena di sciroppo rosso color sangue: ispirata alla canzone del 1989 Boys Only Want Love If It's Torture, è stata portata in tavola da Ivanka Trump per il 13esimo compleanno della figlia Arabella Kushner, una Swiftie anche lei.

Il web si mobilita

Senza la benedizione della loro star preferita, molte Swifties si sono comunque rimboccate le maniche mobilitandosi online a sostegno della Harris. L'account su X @Swiftie4Kamala nelle ultime ore ha preso il volo con oltre 40mila follower.

Le fan hanno inoltre invaso TikTok riscrivendo alcune delle più popolari canzoni del loro idolo con messaggi politici o montando immagini della Harris sulle parole di brani come Who's Afraid of Little Old Me? (da Tortured Poets Department) e Look What You Made Me Do (da Reputation del 2017).

Nel 2020 Taylor aveva appoggiato il ticket Biden-Harris in extremis. La cantante aveva aspettato ottobre prima di dare il suo endorsement, ma a quel punto non avrebbe potuto essere più chiara: «Voterò con orgoglio per loro. Sotto la loro leadership l'America ha una chance di avviare il processo di guarigione di cui ha disperatamente bisogno».

