Più di 40 gradi nell’Europa sudorientale e temperature record negli oceani: il clima si sta decisamente riscaldando. Il ricercatore Thomas Frölicher dell’Università di Berna, che studia il fenomeno, spiega come tutto questo stia colpendo la Svizzera.

Canicola Record di caldo: nell'aprile 2023, negli oceani è stata misurata una temperatura media di 21,1 gradi. Dall'inizio delle registrazioni non sono mai stati così caldi. Immagine: Keystone L'ondata di calore in acqua ha effetti dannosi sulla fauna e sulla flora, spiega il ricercatore sul clima Thomas Frölicher dell'Università di Berna. I coralli si sbiancano... Immagine: Keystone ...e viene favorita la formazione di tappeti di alghe, come in questo caso al largo della costa dello stato tedesco settentrionale dello Schleswig-Holstein. Immagine: DPA Ma le conseguenze sono evidenti anche sulla terra: l'ondata di caldo che ha portato le temperature nelle aree mediterranee a superare i 40 gradi a luglio è legata all'ondata di calore sottomarina di aprile, spiega Thomas Frölicher. Nella foto: una donna che soffre il caldo a Roma. Immagine: AP Normalmente, il mare ha un effetto raffreddante sulle temperature della terra. Ora non è più così. Nell'immagine: alcune persone si rinfrescano a Roma. Immagine: AFP via Getty Images Allarme caldo in Spagna a luglio: un turista si rinfresca in una fontana nella Plaza Virgen de los Reyes di Siviglia. Immagine: Eduardo Briones/DPA Toccati i 40 gradi e oltre nell'Europa sud-orientale, questa è «la nuova normalità» secondo il capo dell'organizzazione meteorologica delle Nazioni Unite, Petteri Taalas. Immagine: una folla di turisti al Tempio del Partenone sull'Acropoli di Atene. Immagine: Angelo Tzortzinis/dpa Anche in Svizzera stiamo sentendo gli effetti del riscaldamento climatico nel Mediterraneo: stando al ricercatore climatico Thomas Frölicher il fenomeno sta provocando un aumento delle precipitazioni intense. Immagine: Keystone Anche gli incendi boschivi non potranno che aumentare. Nell'immagine: un incendio a Bitsch, nell'Alto Vallese, il 17 luglio. Immagine: Keystone Per il ricercatore è chiaro che, anche con gli sforzi per ridurre il riscaldamento climatico, in futuro in estate suderemo di più. Immagine: Wolfgang Kumm/dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'Europa sudorientale sta soffrendo per un'ondata di caldo, con temperature che in alcune località superano i 40 gradi. Recentemente, anche negli oceani le temperature sono salite più che mai.

Il capo dell'agenzia meteorologica delle Nazioni Unite (OMM) ha affermato che questa è «la nuova normalità» in tempi di cambiamenti climatici.

Il ricercatore sul clima bernese Thomas Frölicher è d'accordo. Anche in Svizzera in futuro l'estate tenderà a essere più secca e calda.

Frölicher spiega perché stiamo sentendo gli effetti del riscaldamento del Mar Mediterraneo anche in Svizzera.

Inoltre, l'esperto ritiene che la comunità globale di fronte al buco nell'ozono abbia reagito meglio di quanto stia facendo nella lotta al cambiamento climatico. Mostra di più

«Questa ondata di calore è la nuova normalità», ha affermato il capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale, Petteri Taalas. È d'accordo?

Sì, anche se vorrei precisare una cosa: non mi piace questo termine. La normalità non dovrebbe essere così. La nuova normalità si sta verificando solo a causa dei cambiamenti climatici provocati dall'uomo. E, se continueremo a emettere gas serra, il riscaldamento continuerà. Tra 50 anni, quando ci guarderemo indietro, il 2023 sarà considerato un anno freddo.

È sorprendente quanto gli esperti delle Nazioni Unite sottolineino ora la necessità di adattarsi alla nuova realtà. Stanno ammettendo che l'obiettivo di 1,5 gradi non è più raggiungibile?

L'esperto zVg Thomas Frölicher è professore di fisica del clima e dell'ambiente all'Università di Berna ed è stato anche autore principale di un rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

La Terra si è riscaldata di 1,2 gradi dall'era preindustriale, prima dell'intervento umano nel cambiamento climatico. Siamo quindi a soli 0,3 gradi dal limite fissato dall'Accordo sul clima di Parigi. Le emissioni globali di CO2 hanno effettivamente raggiunto un plateau negli ultimi anni, ma al livello più alto mai misurato. Per fermare il riscaldamento dovremmo arrivare a emissioni nette di CO2 pari a zero, ma siamo ben lontani da questo. E la finestra temporale si sta rapidamente chiudendo. L'obiettivo di 1,5 gradi è in pericolo e se continueremo a emettere CO2 come abbiamo fatto finora la soglia verrà superata in pochi anni.

In alcune zone dell'Europa sudorientale le temperature superano i 40 gradi, mentre in Svizzera l'estate è calda e secca: sono scenari che ci si poteva aspettare?

Sì, dal punto di vista scientifico le ultime ondate di calore in Cina, nell'Italia meridionale e in generale nella regione mediterranea non sono una sorpresa. Il fatto è che se continueremo a emettere gas serra, la frequenza, l'intensità e la durata di queste ondate di caldo aumenteranno, sia sulla terra che in mare. Anche le precipitazioni intense, la siccità e gli incendi boschivi diventeranno più frequenti. Inoltre, quest'anno c'è un fenomeno metereologico particolare che si aggiunge a tutto questo.

Di cosa si tratta?

Il cambiamento climatico globale è un fenomeno a lungo termine. Quest'anno, tuttavia, si è verificato un cambiamento in un fenomeno metereologico che intensificherà ulteriormente questi effetti nei prossimi anni. Siamo nella fase di transizione da una Niña piuttosto fredda a un El Niño piuttosto caldo. Questo, prossimamente, accelererà il cambiamento climatico.

Anche la superficie degli oceani è troppo calda, in alcuni punti arriva a 5 gradi. Quali sono le conseguenze?

Ad aprile è stata misurata la temperatura media del mare più alta del mondo dall'inizio delle registrazioni satellitari, con 21,1 gradi. La temperatura superficiale è molto elevata soprattutto nell'Atlantico settentrionale e nel Mar Mediterraneo. Negli oceani non c'è mai stata un'ondata di calore così forte, e non sarebbe mai avvenuta senza il riscaldamento globale causato dall'uomo.

Quali sono le conseguenze?

In primo luogo, ha effetti dannosi sugli ecosistemi marini. Come già visto in precedenti ondate di calore, c'è un aumento della mortalità di pesci, uccelli, mammiferi marini, ci sono più tappeti di alghe, c'è uno sbiancamento dei coralli e intere comunità di pesci potrebbero migrare verso acque più fredde. Inoltre, un mare caldo causa una maggiore evaporazione e quindi fa salire il livello di umidità nell'atmosfera. Quando questa viene scaricata sulla terra aumentano le precipitazioni intense, fenomeno che notiamo anche in Svizzera.

Quindi il riscaldamento del Mediterraneo avrà conseguenze fino in Svizzera?

Esattamente, e non solo sottoforma di precipitazioni: normalmente il mare ha un effetto raffreddante, ma dato che ora è così caldo, questo effetto viene meno. Di conseguenza, anche la terra si riscalda ancora di più.

Tutte le estati svizzere saranno calde, secche e temporalesche?

Naturalmente ci saranno ancora delle fluttuazioni, ma nei prossimi cinquant'anni un'estate come quella attuale sarà molto frequente.

In futuro avremo temperature di 40 gradi e oltre anche in Svizzera?

Penso di sì. Sotto la guida di MeteoSvizzera, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, cinque anni fa è stato pubblicato il rapporto «CH 2018». Da questo si evince che se non interverremo sui cambiamenti climatici, in Svizzera si verificheranno ondate di calore con 40 gradi e oltre. Questa probabilità si riduce di molto in uno scenario in cui il riscaldamento globale potrà essere limitato a 2 gradi. Ma, in generale, l'intensità e la frequenza delle ondate di calore aumenteranno anche da noi.

Un altro rapporto recente, invece, offre un po' di speranza: il buco nell'ozono continua a chiudersi. Anche per il clima potrebbe esserci un'inversione di tendenza?

Nel caso del buco nell'ozono, la comunità internazionale si è unita e ha vietato l'emissione di gas CFC dannosi. Con l'Accordo sul clima di Parigi non sembra essere stata raggiunta la stessa unità.

Per quale motivo?

Ci sono differenze significative. I CFC sono stati utilizzati in un settore economico gestibile, ad esempio nei refrigeranti o nelle bombolette spray. Le alternative sono state trovate in tempi relativamente brevi. Il CO2, invece, è ancora parte integrante dell'economia globale.

Un'altra differenza potrebbe essere che per molte persone, i costi del riscaldamento globale sono ancora astratti. Con il buco dell'ozono, invece, si temevano conseguenze dirette sulla salute: i CFC distruggono lo strato di ozono, il che significa che i raggi UV potrebbero causare un aumento del cancro alla pelle e dei danni agli occhi.

Dopo tutti gli avvertimenti e i rapporti ritiene che le conseguenze del cambiamento climatico siano ancora astratte. È frustrante dal punto di vista scientifico?

Credo che la consapevolezza sul problema del cambiamento climatico ci sia. È solo che questa si riflette solo in parte nelle nostre azioni personali. Questo può essere frustrante.

Sta parlando di cambiamento climatico o di crisi climatica?

Il cambiamento climatico è sempre esistito. Anche i fenomeni naturali possono rientrare in questo ambito. Ma ora siamo in una fase caratterizzata dall'influenza umana sul sistema climatico. Personalmente, preferirei parlare di riscaldamento climatico.