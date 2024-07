Il virus dell'influenza aviaria dilaga da decenni tra gli uccelli. Gli esperti temono ora che si stia diffondendo sempre di più nel bestiame. Keystone/dpa/Patrick Pleu

L'influenza aviaria dilaga da tempo tra gli uccelli, mentre finora il bestiame è stato per la maggior parte risparmiato, anche se non del tutto. Ma quanto è grande il rischio per gli esseri umani? E la prossima pandemia è dietro l'angolo? Ecco le risposte alle domande più importanti sul tema.

toko dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'influenza aviaria, che dilaga da decenni, da qualche tempo sta infettando anche i bovini.

Questo sta alimentando la preoccupazione degli esperti che possa diffondersi all'uomo e che possa portare a una nuova pandemia.

Finora sono stati registrati quattro casi umani nell'ambito dell'epidemia scoppiata in aziende lattiero-casearie statunitensi.

Secondo un esperto, in caso di pandemia di influenza aviaria i vaccini per gli esseri umani potrebbero essere disponibili rapidamente. Mostra di più

Il numero di bovini infettati dall'influenza aviaria è in forte aumento negli Stati Uniti. Secondo l'Autorità sanitaria statunitense (FDA), sono state registrate più di 130 infezioni da H5N1 in una dozzina di Stati americani.

Questo sviluppo sta causando una crescente preoccupazione tra gli esperti. Ecco, qui di seguito, le risposte alle domande più importanti su questo tema che riguarda la salute pubblica non solo statunitense, ma di tutto il mondo.

Di che tipo di virus si tratta?

L'H5N1 è un virus dell'influenza A, come i patogeni dell'influenza stagionale che circolano nell'uomo. H e N si riferiscono a due proteine dell'involucro virale: l'emoagglutinina e la neuraminidasi. Queste sono presenti in diversi sottotipi (negli uccelli da H1 a H16 e da N1 a N9). Il nome H5N1 indica quindi la combinazione delle proteine H5 e N1 sulla superficie della variante.

Perché tutti parlano di influenza aviaria negli ultimi tempi?

Da decenni il virus H5N1 colpisce sempre più spesso gli uccelli, inizialmente in Asia, ma ora in quasi tutto il mondo. Un particolare gruppo di virus H5N1, il clade 2.3.4.4b, si sta diffondendo da diversi anni e di recente ha infettato anche numerosi bovini negli Stati Uniti.

Finora non sono stati registrati bovini con infezione da H5N1 e non è ancora chiaro come sia avvenuta la trasmissione da un uccello selvatico a una mucca. Quello che è certo è che alcuni esseri umani, in seguito, sono stati infettati dai bovini malati.

Gli esseri umani possono essere infettati dai bovini?

Secondo l'Autorità sanitaria statunitense, finora sono stati registrati quattro casi umani nell'ambito dell'epidemia scoppiata nelle aziende lattiero-casearie statunitensi.

Uno dei sintomi riscontrati era la congiuntivite, spiega Martin Beer, vicepresidente dell'Istituto Friedrich Loeffler (FLI): «Gli esseri umani hanno i recettori dell'influenza aviaria negli occhi». Se ad esempio un lavoratore se li tocca durante la mungitura, l'agente patogeno può agganciarsi.

Il latte pastorizzato è considerato sicuro, come recentemente confermato da uno studio pubblicato sul Journal of Virology. Secondo lo studio, tracce non infettive del genoma virale sono state trovate nel 20% dei circa 300 prodotti lattiero-caseari pastorizzati esaminati da 132 stabilimenti di lavorazione statunitensi, e il virus infettivo non è stato trovato in un solo caso.

Tuttavia, l'infezione attraverso il latte crudo è considerata possibile. È infatti capitato spesso che dei gatti delle fattorie venissero infettati attraverso questo. E purtroppo, in molti dei casi registrati, sono poi deceduti, spiega ancora Beer, che aggiunge: «Il virus di solito infetta anche il loro cervello».

Questa constatazione non è del tutto nuova: anche in Polonia e in Corea del Sud si sono verificati focolai di influenza aviaria nei gatti, sempre tramite cibo contaminato e non da gatto a gatto.

Alcuni animali si trasmettono il virus all'interno della specie?

La situazione è diversa per alcuni mammiferi marini e per le specie allevate per la pelliccia, come i visoni e le volpi artiche. Per i mammiferi marini, la trasmissione tra conspecifici è considerata altamente probabile, mentre per gli animali negli allevamenti di animali da pelliccia è invece ampiamente certa, dice ancora Beer.

Anche i sintomi neurologici, cioè i danni cerebrali, sono in primo piano in questi animali. La percentuale di animali fatalmente malati è infatti elevata: «Nei rarissimi casi in cui l'uomo si ammala, invece, non si riscontrano sintomi neurologici, ma i classici problemi respiratori associati all'influenza».

Quanto sarebbe pericolosa un'infezione per gli esseri umani?

Il sistema immunitario umano non partirebbe da zero in caso di contatto con il virus grazie a precedenti infezioni e vaccinazioni contro altre forme di influenza. Questo è quanto suggeriscono le ricerche precedenti, secondo un articolo della rivista Nature.

Questo probabilmente non impedirebbe però all'H5N1 di causare gravi danni alla salute globale in caso di pandemia. Secondo Nature, l'infezione con i virus influenzali stagionali offre solo una protezione limitata contro i nuovi ceppi influenzali, che sono geneticamente diversi da questi.

Secondo l'articolo, in caso di pandemia di H5N1, le persone più anziane potrebbero essere potenzialmente più protette di quelle più giovani, perché probabilmente sono entrate in contatto con ceppi influenzali simili durante l'infanzia. Questo è già stato dimostrato in precedenti ondate, come quella dell'influenza suina.

È in arrivo la prossima pandemia?

Sebbene non vi siano segnali concreti in tal senso, i principali esperti hanno espresso preoccupazione. Alla luce della diffusione dell'H5N1 negli Stati Uniti, Christian Drosten, capo virologo dell'ospedale Charité di Berlino, ha individuato nel virus dell'influenza aviaria un possibile fattore scatenante di una prossima pandemia.

L'agente patogeno è comparso di recente negli allevamenti di bestiame da latte negli Stati Uniti ed «è persino comparso nei prodotti lattiero-caseari in commercio», ha dichiarato a Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Non c'è mai stata una cosa del genere prima d'ora, focolai così grandi nelle mucche: tutti gli esperti sono preoccupati».

Influenza aviaria nei bovini: quanto sarà grave? (Immagine d'archivio). Keystone/dpa/Oliver Berg

La diffusione dell'influenza aviaria tra i mammiferi potrebbe anche essere lieve. «Il virus ha bisogno di diverse fasi per adattarsi e forse sarà sotto controllo prima di allora», ha continuato Drosten, che però ha aggiunto: «Ma potrebbe anche essere l'inizio della prossima pandemia, che stiamo osservando in diretta».

E i vaccini?

Secondo l'infettivologo berlinese Leif Erik Sander, in caso di pandemia di influenza aviaria i vaccini per gli esseri umani potrebbero essere disponibili rapidamente.

«Abbiamo vaccini autorizzati che potrebbero essere adattati molto rapidamente nel momento in cui un virus scatenasse una pandemia», ha dichiarato il professore della Charité in una conferenza stampa online. Tuttavia, le capacità produttive dovrebbero essere aumentate.

Sander parla di vaccini antinfluenzali che dovrebbero essere adattati alla sottovariante dell'agente patogeno dell'influenza aviaria. Il virus H5N1 fa infatti parte dell'influenza A proprio come i patogeni dell'influenza stagionale che circolano nell'uomo.

L'UE si è recentemente assicurata 665'000 dosi di vaccino dal produttore CSL Seqirus contro la trasmissione dell'influenza aviaria dagli animali all'uomo per diversi Stati membri.

Secondo gli esperti, al momento non c'è motivo di vaccinare attivamente gli esseri umani (immagine simbolica). Keystone/dpa

Ci sono nuovi sviluppi?

Secondo l'Associazione tedesca delle aziende farmaceutiche basate sulla ricerca (VFA), diverse aziende stanno attualmente sviluppando nuovi vaccini antinfluenzali basati sull'mRNA, ossia la tecnologia che è stata utilizzata in parte anche per il vaccino anti-Covid.

Tra queste, l'azienda statunitense Moderna e l'azienda biotecnologica Curevac, in collaborazione con l'azienda biofarmaceutica GSK. Il portavoce di Curevac, Patrick Perez, ha dichiarato che la seconda fase degli studi clinici per il vaccino contro l'influenza aviaria dovrebbe iniziare il prima possibile. L'ulteriore sviluppo sarà curato da GSK. Di solito sono richieste tre fasi cliniche per l'autorizzazione.

Si tratta di un vaccino pre-pandemico, ha spiegato Perez. Il principio si basa sullo sviluppo di un vaccino prima di un'eventuale epidemia, in modo tale da poterlo autorizzare e rendere disponibile rapidamente nell'eventualità di una pandemia.

«Questo offre il vantaggio di poter reagire molto rapidamente in caso di pandemia, senza dover autorizzare, pre-produrre e conservare un vaccino che potrebbe non essere mai necessario», ha aggiunto.

Anche Moderna è in fase di sperimentazione clinica. «Ci aspettiamo i primi risultati preliminari di questi studi nel corso dell'anno. Se questi risultati saranno positivi, il candidato vaccino passerà alla fase 3 di sviluppo», ha annunciato l'azienda.

Redatto con materiale di dpa e afp.

toko