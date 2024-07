Raffreddore e tosse: i rinovirus sono la causa principale di questi sintomi. Maurizio Gambarini/dpa

Quest'estata il raffreddore e la tosse sono molto diffusi in Svizzera. Una delle cause è il Covid, ma non solo. Anche i rinovirus sono particolarmente attivi in questo momento, e sono responsabili di una buona parte delle attuali infezioni respiratorie.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera è al momento colpita da un'ondata di raffreddori.

Questi possono essere causati dal Covid, ma non solo.

Anche i rinovirus sono molto attivi in questo momento. Mostra di più

Improvvisamente, in piena estate, molti svizzeri si stanno ammalando. Sia in ufficio che in vacanza, sempre più persone starnutiscono e tossiscono. Uno dei motivi è il Covid.

Come ha dichiarato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in risposta a una domanda di blue News, il numero di casi di Covid confermati in laboratorio è aumentato di circa il 50% nelle ultime quattro settimane.

Le ragioni principali sono due, spiega il portavoce Simon Ming: «Una è che l'immunità acquisita con le infezioni precedenti diminuisce nel tempo, mentre la seconda è rappresentata dalle nuove varianti del virus KP.2/KP.3, che presentano nuove mutazioni che consentono loro di aggirare meglio le difese immunitarie esistenti».

Tuttavia, nessuno sa quante persone siano effettivamente infette. Dato che i test per individuare il SARS-CoV-2 sono effettuati sempre meno, è probabile che il numero di casi non segnalati sia relativamente alto.

Un altro virus sorprendentemente attivo

Le nuove varianti non mostrano però un decorso più grave della malattia rispetto alle precedenti varianti di Omicron. «Il numero di ricoveri è ancora molto basso», afferma Ming.

Ma non è solo il Covid ad essere in aumento: «I rinovirus sono attualmente molto attivi», chiarisce il portavoce dell'UFSP. «Sospettiamo che siano responsabili di una parte significativa delle attuali malattie respiratorie».

Come agenti patogeni, i rinovirus sono i principali responsabili di raffreddori e influenze. Un raffreddore di solito si attenua da solo dopo una o due settimane. L'eccezione è rappresentata dalla tosse, che può durare fino a tre settimane.

I rinovirus sono attualmente in aumento e il tasso di infezione è elevato rispetto alle estati precedenti. Normalmente le infezioni da raffreddamento sono ovviamente più comuni nella stagione fredda.

Ming raccomanda di seguire le consuete misure precauzionali. Tra queste, lavarsi regolarmente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del braccio, indossare una mascherina se necessario, evitare il contatto con persone particolarmente a rischio se si hanno sintomi di raffreddore e, soprattutto, rimanere a casa se si è malati.