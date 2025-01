I canguri sono un popolare motivo fotografico, ma possono anche diventare molto aggressivi. Keystone

Insieme ai koala, i canguri sono i marsupiali più conosciuti in Australia. All'apparenza docili, i maschi in particolare possono però diventare molto aggressivi. Un uomo è stato attaccato proprio davanti a casa sua, restando gravemente ferito.

Un grosso canguro ha attaccato e ferito gravemente un uomo in Australia. Secondo i servizi di emergenza, il marsupiale ha attaccato l'uomo di 50 anni proprio davanti alla porta di casa mentre stava camminando verso la sua auto.

La vittima ha riportato gravi ferite al torace e profonde lacerazioni alle braccia, ha dichiarato il canale «ABC» citando il servizio di ambulanza del Queensland.

L'uomo, proveniente dal villaggio di Willows Gemfields, è stato trasportato in aereo in un ospedale della città di Rockhampton. L'incidente è avvenuto mercoledì.

Gli attacchi mortali sono rari

Il marsupiale era alto circa due metri. Le autorità hanno lanciato un allarme ed esortato gli abitanti della città, a 700 chilometri a nord-ovest di Brisbane, a fare molta attenzione.

«Di solito i canguri in città sono abbastanza amichevoli, la gente dà loro da mangiare e pensa che siano fantastici», ha detto un dipendente del servizio antincendio locale. Finora non ci sono mai stati problemi, ma sembra che questo canguro maschio si sia messo in testa di attaccare le persone.

Gli attacchi dei canguri agli esseri umani non sono rari. Nel 2022, per la prima volta dagli anni '30, si è verificato un attacco mortale nella parte occidentale del Paese. La vittima aveva tenuto il canguro come animale domestico. Ma gli animali attaccano spesso anche altri esemplari della stessa specie.

Il canguro è l'animale nazionale australiano. Esistono quattro specie di marsupiali saltellanti: il canguro gigante rosso, il canguro gigante grigio orientale, il canguro gigante grigio occidentale e il canguro antilope.