Il bottino comprendeva tre pezzi di un valore stimato a quasi 4 milioni di franchi, tra cui un vaso risalente alla dinastia cinese Ming del valore di oltre 2,2 milioni. Keystone

Due uomini sono stati riconosciuti colpevoli venerdì di ricettazione di opere d'arte, ha annunciato la polizia metropolitana di Londra. Il caso riguardava il furto di un prezioso vaso cinese dal Baur Museum of Far Eastern Art di Ginevra nel 2019.

Un terzo uomo coinvolto nel furto si era dichiarato colpevole nel marzo scorso. I tre criminali saranno condannati il 13 ottobre, ha indicato la Metropolitan Police di Londra in un comunicato.

L'opera d'arte rubata, un vaso risalente alla dinastia cinese Ming (1368-1644) del valore di oltre 2,2 milioni di franchi, era stata sequestrata a Londra nell'ottobre 2021 e restituita al museo.

Il bottino rubato alla Fondazione Baur nel giugno 2019 comprendeva tre pezzi di un valore stimato a quasi 4 milioni di franchi. Uno dei calici non è ancora stato ritrovato.

In relazione al caso altri due sospettati, dei fratelli britannici, sono stati estradati in Svizzera alla fine del 2022 per essere processati, ha riferito la polizia.

mabe, ats