Un influencer ha lasciato cadere 24.000 franchi in banconote da dieci sulle rive del lago di Zurigo. Un ragazzo di 12 anni è stato gravemente ferito con un coltello. IMAGO/Steinach

Quando sono caduti 24.000 franchi sulle rive del lago di Zurigo, un dodicenne è stato gravemente ferito con un coltello. Ora uno degli organizzatori della «pioggia di soldi» ha parlato.

smi Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un influencer ha lanciato 24.000 franchi in banconote da dieci da un drone sulle rive del lago di Zurigo.

Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con un coltello nella mischia di persone che afferravano le banconote.

L'influencer Joung Gustav ha poi rivelato che si trattava di una campagna promozionale per una bevanda che aveva lanciato.

Gustav ha parlato del ragazzo ferito su Tiktok. Mostra di più

L'11 maggio sulle rive del lago di Zurigo piovono decine di banconote: 24.000 franchi volano a terra lanciati da un drone. Un tiktoker ha annunciato l'azione, è presente la sicurezza. La polizia non sa nulla.

La gente afferra selvaggiamente le banconote. Nel mezzo del trambusto, un ragazzo di 12 anni viene gravemente ferito allo stomaco con un coltello.

Le forze dell'ordine e la procura hanno molto da chiarire. L'operazione non era autorizzata. Non è chiaro se il drone fosse legalmente in volo sopra la folla: dipende dal suo peso. Gli investigatori stanno anche cercando la persona che ha ferito il ragazzo.

Pioggia di soldi per promuovere delle bevande

Almeno questo è ormai chiaro: l'azione che il tiktoker Oracle aveva annunciato serviva a promuovere una start-up di bevande.

Il 12enne dominicano ha lasciato l'ospedale dopo pochi giorni, dice Joung Gustav. «Sta bene, date le circostanze», afferma l'influencer su Tiktok.

Questo è uno dei messaggi che trasmette al suo pubblico in una dichiarazione di tre minuti. Il Blick ne ha parlato.

Continua dicendo che è stata la sua squadra ad occuparsi per prima del ragazzo ferito. Poi ha contattato la polizia e ha consegnato le registrazioni video agli agenti per le loro indagini.

Nessuna informazione da parte della polizia

Infine, l'influencer ha preso le distanze dalla persona «che ha tirato fuori un coltello e con esso ha ferito un altro essere umano». È molto dispiaciuto per quanto accaduto al ragazzo.

Non potendo tornare indietro nel tempo, farà qualcosa di buono per lui in privato.

Non ci sono notizie dalla polizia cantonale di Zurigo o dalla procura sul caso, né sulla legalità dell'azione di lancio del denaro, né sulla caccia all'uomo che ha sferrato il coltello.