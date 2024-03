Un incidente stradale dai contorni insoliti si è verificato stamattina in centro a Losanna. Protagonista un'automobile della polizia, che ha colpito e divelto un semaforo a un incrocio nel quartiere di Béthusy.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Il sinistro è avvenuto verso le 09.40, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce delle forze dell'ordine del capoluogo vodese Sébastien Jost, confermando una notizia di «24 heures».

La vettura si stava recando d'urgenza sul luogo di un intervento, ha aggiunto, e dopo l'impatto ha terminato la propria corsa in contromano a lato di un viale adiacente.

Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Stando a Jost, attualmente non sono chiare le cause dell'incidente. Foto scattate da testimoni e pubblicate da «24 heures» mostrano il semaforo completamente sradicato, non lontano da un passaggio pedonale.

Secondo l'addetto stampa, è in corso un procedimento, il cui svolgimento dipenderà dai danni materiali.

Il Ministero pubblico è stato informato dei fatti e non si possono escludere sanzioni.

bt, ats