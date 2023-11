Un Pilatus PC-21 dell'esercito svizzero in volo. Keystone

I velivoli PC-21 delle Forze aeree svizzere tornano a volare dopo l'incidente verificatosi martedì durante una manovra di atterraggio all'aeroporto di Emmen (LU). Gli esperti competenti hanno autorizzato la ripresa del servizio di volo, indica oggi l'Esercito.

I lavori di sgombero presso l'aerodromo militare sono conclusi è quindi le operazioni di volo hanno potuto riprendere senza restrizioni, precisa la nota.

I due piloti che, in occasione dell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 28 novembre sono riusciti a salvarsi azionando il seggiolino eiettabile, hanno potuto lasciare l'ospedale il giorno stesso, dopo una visita medica di controllo. «In considerazione delle circostanze stanno bene». Non è ancora chiaro quando riprenderanno il loro servizio di volo.

La flotta di PC-21 riprenderà il servizio di volo, dopo che il giudice istruttore e la Military Aviation Authority hanno rilasciato la relativa autorizzazione. L'esercito sottolinea di attribuire «la massima priorità alla sicurezza». Nel frattempo proseguono le indagini della Giustizia militare.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato martedì verso le 14.45: dopo un volo di formazione nell'ambito della scuola per piloti delle Forze aeree, due velivoli da addestramento PC-21 stavano rientrando a Emmen. Durante l'atterraggio il secondo velivolo è uscito di pista per motivi non ancora chiariti.

Il pilota e il suo allievo sono riusciti a salvarsi utilizzando il sedile eiettabile e hanno toccato il suolo con il paracadute. L'aereo, danneggiato, si è fermato nel prato adiacente alla pista. In seguito all'accaduto le Forze aeree avevano deciso di sospendere temporaneamente il servizio di volo nazionale con la flotta di PC-21.

Il velivolo coinvolto è un modello da addestramento biposto del costruttore svizzero Pilatus ed è in servizio nell'esercito dal 2008. In totale sono stati acquistati otto aerei di questo tipo, utilizzati per l'addestramento di base e avanzato per piloti di jet, nonché per l'istruzione al combattimento aereo, al volo cieco e acrobatico.

hanke, ats