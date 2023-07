La polizia di Lucerna è intervenuta sabato pomeriggio per un incidente nautico a Schenkon (LU). Keystone

Il consiglio di non bere e guidare si applica anche alla navigazione sulle acque: lo sanno bene tre uomini che sabato, in preda ai fumi dell'alcool, hanno fatto affondare nel lago di Sempach, nel Canton Lucerna, il motoscafo di cui erano a bordo.

Come si legge in un comunicato della polizia lucernese, la barca a motore è sprofondata nelle acque del lago a 370 metri dal lido di Schenkon (LU) in seguito a una manovra impropria che ha provocato l'imbarcamento di acqua. I tre passeggeri, recuperati da alcune persone che hanno assistito alla scena, sono rimasti illesi.

Il mezzo da navigazione è stato recuperato dalla polizia lacuale e dai pompieri della regione di Sursee (LU). L'entità dei danni ammonta a 6'000 franchi.

liku, ats