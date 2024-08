Madre lascia che i figli giochino a calcio in autostrada e li filma, divertita

Durante un ingorgo autostradale, una madre lascia giocare i suoi figli sulla carreggiata. IMAGO/HEN-FOTO (Symbolbild)

Una cosa davvero insolita, quanto pericolosa, è avvenuta su un'autostrada tedesca: durante un ingorgo, una madre ha lasciato uscire dall'auto i figli, che si sono messi a giocare a palla sulla carreggiata. E, come se non bastasse, la donna li ha anche filmati, divertita. La polizia, intervenuta, si è detta scioccata: «Mai visto niente di simile».

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te A seguito di un incidente in autostrada, gli agenti di polizia tedeschi avevano gli occhi sulla carreggiata grazie a una telecamera. E quello che hanno visto li ha lasciati senza parole.

Una madre aveva lasciato che i suoi figli giocassero a calcio sulla strada durante l'ingorgo che si era creato a seguito del sinistro.

Più volte il pallone è finito quasi nella corsia opposta. Il tutto mentre la madre era intenta a filmare l'operato dei figli.

Quando gli agenti sono giunti sul posto per porre fine alla situazione «altamente pericolosa», l'allegra famiglia si era già dileguata.

La polizia non sta svolgendo ulteriori indagini, ma ha lanciato un monito urgente a non lasciare in nessun caso che i bambini giochino in autostrada. Mostra di più

Una madre e i suoi figli sono rimasti bloccati in un ingorgo su un'autostrada tedesca. E cosa fare, quindi, per far passare il tempo nell'attesa di ripartire? I ragazzi hanno pensato che fosse una buona idea mettersi a giocare a calcio sulla carreggiata.

Un'idea decisamente discutibile, in quanto pericolosa. Ed è proprio per questo motivo che la Polizia dell'Assia ha deciso di rendere pubblico quanto successo.

Gli agenti hanno scoperto la scena grazie a una telecamera del traffico e sono rimasti scioccati. «Non ho mai visto nulla di simile», ha dichiarato il portavoce della polizia alla radio «Hessischer Rundfunk». Ma non è tutto: «Come se non fosse già abbastanza insolito, la ‹presunta› madre ha anche filmato la scena, divertita».

La palla è quasi finita sulla corsia opposta

La polizia stava monitorando la situazione dato che in precedenza c'era stato un incidente sull'autostrada A5 tra Homberg-Ohm e Alsfeld, in Assia, che ha appunto creato le lunghe code. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito in modo grave.

Gli agenti hanno quindi notato i bambini che giocavano in autostrada, mentre - appunto - la madre li riprendeva. Secondo la polizia, il pallone ha anche rischiato più volte di superare il guardrail centrale e di finire sulla corsia opposta.

«Mai lasciare che i bambini giochino in autostrada»

Quando la polizia è arrivata, il pericoloso gioco era già finito e la mini squadra di calcio era già scomparsa. Gli agenti hanno deciso di non portare avanti ulteriori indagini, anche se la cosa sarebbe stata diversa se la palla fosse finita nella corsia opposta.

Ma anche se la «presunta mamma» non rischia una multa, la polizia ha lanciato un monito urgente contro azioni di questo tipo: «È estremamente pericoloso e, nel peggiore dei casi, addirittura fatale», afferma il portavoce.

In caso di ingorgo, si dovrebbe lasciare il veicolo solamente per sgranchire le gambe e scaricare la tensione facendo due passi. «Ma soprattutto chiediamo a tutti di non lasciare mai che i propri figli giochino in autostrada».