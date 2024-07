Migliaia di pesci morti galleggiano in una località balneare in Toscana

Migliaia di pesci morti galleggiano nella laguna di Orbetello. Immagine: X/Alessandro Gassmann

Mentre la temperatura dell'acqua raggiunge il livello record di 35 gradi, migliaia di pesci muoiono nella laguna al largo della città italiana di Orbetello. L'evento ha conseguenze per la pesca e il turismo locali.

SDA/Red SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Migliaia di pesci morti galleggiano da giorni nella laguna al largo della città italiana di Orbetello.

Il motivo è l'alta temperatura dell'acqua, pari a 35 gradi.

I pescatori lamentano danni per milioni di euro.

L'odore delle carcasse in decomposizione minaccia anche il turismo locale. Mostra di più

In Toscana, pescatori e turisti sono in allarme per una moria di pesci nel Mediterraneo. Migliaia di carcasse galleggiano da giorni nella laguna della città di Orbetello, nel cuore della penisola balneare toscana del Monte Argentario.

In totale, 200 tonnellate di anguille e altri pesci sono morti in tre giorni, riferiscono i media italiani. Un numero insolitamente elevato di pesci è venuto in superficie ed è deceduto dopo ore di agonia.

Orbetello. Allarme per la moria di pesci e di granchi da gg le cui carcasse emanano un cattivo odore. Il sindaco e i soliti danno la colpa al caldo. E di tutta la merda gettata dal cielo e dai vari scarichi sia di fogne che dai natanti? Di analisi ne hanno fatte? Non se ne parla. pic.twitter.com/tXYNCRAJXR — Marco Maut (@GennaroBeninca1) July 29, 2024

I pescatori hanno lamentato perdite per milioni di euro. L'alta temperatura dell'acqua della laguna, che nei giorni scorsi ha raggiunto il record di 35 gradi, è ritenuta la causa della moria di pesci. Si tratta della temperatura più alte di tutta la regione mediterranea.

Le pompe dell'acqua non aiutano

La mancanza di ricambio d'acqua in un sistema quasi chiuso e la crescita di alghe hanno fatto sì che il contenuto di ossigeno scendesse quasi a zero. I pescatori hanno cercato di pompare acqua fresca nella laguna, ma la misura non è stata sufficiente a fermare la moria di pesci.

Anche i granchi blu, che di recente sono diventati un flagello crescente per i pescatori perché consumano vongole e altri pesci più piccoli, sono stati vittime della moria.

Conseguenze per il turismo

A Orbetello è stato necessario smaltire tonnellate di carcasse di pesce. La preoccupazione è che una volta decomposte possano causare un'emergenza igienica in piena stagione turistica.

Il sindaco di Orbetello ha chiesto misure di sostegno per i pescatori colpiti. L'industria turistica è preoccupata per le settimane di agosto. I proprietari di ristoranti e bar hanno già lamentato forti perdite, in quanto i clienti evitano di cenare nei ristoranti vicini al mare a causa della puzza.

Le autorità hanno chiesto aiuto al governo di Roma. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Giani, ha voluto dichiarare lo stato di emergenza per adottare misure a sostegno dei pescatori colpiti.

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.

SDA/Red