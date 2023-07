Per liberare il tratto ferroviario tra La Chaux-de-Fonds e St. Imier è stato necessario effettuare dei lavori di disboscamento e liberare i binari da una trentina di alberi caduti, nonché da un pilone. Keystone

Il traffico ferroviario tra La Chaux-de-Fonds (NE) e St-Imier (BE) è ripreso questa mattina, come annunciato dalle FFS. La linea era stata interrotta in seguito al maltempo che ha colpito la città lunedì. La linea verso Le Locle (NE) rimarrà chiusa fino al 14 agosto.

Stando a una nota odierna dell'ex regia federale, per liberare il tratto ferroviario è stato necessario effettuare dei lavori di disboscamento e liberare i binari da una trentina di alberi caduti, nonché da un pilone. Queste operazioni hanno permesso la ripresa dei servizi di trasporto pubblico in arrivo dalla città orologiera.

Tra Le Locle e La-Chaux-de-Fonds occorre installare nuove basi per i pilastri della linea di contatto e il ritorno alla normalità non è previsto prima del 14 agosto. Al momento, su questa tratta sono presenti dei bus sostitutivi, così come tra La Chaux-de-Fonds e Les Ponts-de-Martel (NE) e tra Le Locle e Les Brenets (NE), dove resteranno disponibili nelle prossime settimane.

