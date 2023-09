Conducente in Nebraska fermato per un passeggero inusuale

A spasso da anni con il toro in auto, ora spera di diventare una celebrità. KEYSTONE/News Channel Nebraska via AP

Un toro gigante con enormi corna come passeggero. È lo scenario che si sono trovati davanti alcuni agenti in Nebraska dopo una segnalazione al numero di emergenza.

L'animale, della specie Watusi, era stato accomodato sul sedile anteriore appositamente modificato. Eliminata anche una parte del parabrezza a causa delle dimensioni delle corna.

Dopo essere stato fermato, l'autista, identificato come Lee Meyer, è apparso anche sorpreso in quanto trasportava il toro da anni da una fiera all'altra. Nonostante l'evidente infrazione, gli agenti hanno deciso di non multarlo, ma lo hanno messo in guardia dal continuare a trasportare l'animale in quelle condizioni.

Secondo la moglie di Meyer, il toro, di nome Howdy Doody, è come un amico e un membro della famiglia per il marito. Ha detto anche che il coniuge ora pensa di essere una celebrità dopo che il video del fermo da parte della polizia è diventato virale sui siti internet. È stato condiviso su Twitter, tra gli altri, da SRF News.

Im #US-Bundesstaat #Nebraska hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt. Der Grund: der Bulle «Howdy Doody» mit riesigen Hörnern. Die Polizei wurde durch Anrufende darauf aufmerksam und stoppten den Autofahrer. pic.twitter.com/YiBbuQsHwt — SRF News (@srfnews) September 1, 2023

SDA