Il primo mini-reattore commerciale avrebbe dovuto generare elettricità in Idaho (USA) a partire dal 2029. Il progetto è stato cancellato a causa del superamento dei costi. Bild: NuScale Power

I minireattori sono il faro della speranza per chi vuole continuare a utilizzare l'energia nucleare in futuro. Il primo sarebbe dovuto entrare in funzione negli Stati Uniti nel 2029. Ma ciò non si concretizzerà: i costi rischiano di esplodere.

Hai fretta? blue News riassume per te I mini-reattori atomici sono destinati a rendere l'energia nucleare più sicura ed economica.

Nel 2029, l'azienda statunitense Nuscale voleva mettere in funzione il primo mini-reattore.

Tuttavia, poiché i costi rischiavano di esplodere, il progetto nello Stato dell'Idaho è stato cancellato. Mostra di più

L'energia nucleare si trova di fronte a venti contrari. Non è esente da rischi, il problema dello smaltimento delle scorie non è stato risolto da nessuna parte e l'energia nucleare è estremamente costosa rispetto ad altre fonti energetiche.

D'altra parte, le centrali atomiche forniscono elettricità quasi priva di CO₂ - un argomento forte in tempi di cambiamenti climatici e di elettrificazione dei trasporti.

Negli ultimi anni, i piccoli reattori nucleari modulari sono diventati il faro della speranza per i sostenitori dell'energia nucleare. I rischi sono minori, i costi più bassi: è così che l'energia atomica dovrebbe tornare a essere commercializzabile.

In Svizzera, ad esempio, i politici del PLR chiedono di prendere in considerazione la costruzione di questi piccoli reattori modulari (SMR).

Non è possibile fornire elettricità a un prezzo commerciabile

L'azienda statunitense Nuscale voleva dimostrare che il concetto funziona. La messa in funzione di un SMR era prevista a Idaho Falls, una piccola città del Midwest. La mini centrale avrebbe dovuto fornire elettricità a mezzo milione di famiglie.

Tuttavia, Nuscale e il partner del progetto Utah Associated Municipal Power Systems hanno annunciato che ciò non si concretizzerà. Secondo il portale di settore «World Nuclear News», nonostante i notevoli sforzi, è improbabile che il progetto trovi un numero sufficiente di clienti per andare avanti.

Il fatto che la centrale non possa vendere la sua energia è dovuto al prezzo. Sebbene il governo statunitense abbia investito miliardi nel progetto sotto l'ex presidente Donald Trump e avrebbe sovvenzionato ulteriormente l'elettricità, il progetto rischiava di diventare enormemente costoso.

Infatti, il costo di costruzione della centrale sarebbe salito dai 5,3 miliardi di dollari originariamente preventivati a 9,3 miliardi di dollari se fosse stata effettivamente realizzata.

Il megawattora di elettricità sarebbe quindi costato 89 dollari, come scrive Wirtschaftswoche. In confronto, il fotovoltaico con un sistema di stoccaggio dell'elettricità (che rende gli impianti fotovoltaici costosi) fornirebbe il megawattora per 45 dollari.

Il prezzo di mercato per un mix medio di elettricità negli Stati Uniti è tra i 10 e i 20 dollari.

Un piccolo reattore in funzione, quattro in costruzione

L'energia nucleare è stata a lungo considerata una fonte di elettricità costosa, sebbene anche l'energia proveniente da altre fonti sia diventata più costosa.

Si stanno costruendo nuove centrali nucleari in cui lo Stato è coinvolto su larga scala. Il primo mini-reattore, che voleva mostrare una via d'uscita dalla trappola dei prezzi elevati, è fallito proprio per questo motivo.

Ma, secondo la World Nuclear Association, ci sono anche cinque piccoli reattori già in funzione: in India, Pakistan e Russia. Il costo della loro elettricità è sconosciuto. Altri quattro sono in costruzione in Argentina, Cina e Russia.

Nonostante il prezzo elevato, nel mondo sono in costruzione circa 60 centrali nucleari convenzionali, la maggior parte delle quali in Cina, India, Russia, Corea del Sud e Turchia. Tutti questi progetti di centrali atomiche devono dimostrare che gli impianti non solo sono sicuri, ma forniscono anche energia a un prezzo che i clienti sono disposti a pagare.