Olanda: portiere sviene dopo uno scontro, il massaggio cardiaco gli salva la vita

Il momento del tremendo impatto tra il piede dell'attaccante dell'Ajax e la testa del portiere del Waalwijk. Immagine: IMAGO/ANP Il portiere ha perso immediatamente conoscenza. Immagine: IMAGO/ANP La situazione è apparsa subito drammatica. Immagine: IMAGO/ANP A gran voce, sia gli avversari che i compagni di squadra chiedono l'intervento dei sanitari. Immagine: IMAGO/ANP Il cuore ha smesso di battere, il massaggio cardiaco inizia subito. Immagine: IMAGO/ANP La difficile situazione viene subito comunicata per mettere in moto il resto dei soccorsi. Immagine: IMAGO/ANP Vengono organizzati dei teli per permettere ai sanitari di prestare le cure del caso lontano dagli occhi indiscreti. Immagine: IMAGO/ANP Il portiere viene portato via in barella. Immagine: IMAGO/ANP

Dopo uno scontro, il portiere Vaessen rimane privo di sensi. Viene rianimato, ma viene dato il via libera. Il 28enne riprende conoscenza.

Hai fretta? blue News riassume per te La partita tra Waalwijk e Ajax Amsterdam viene abbandonata dopo che il portiere Etienne Vaessen rimane immobile in seguito a uno scontro.

Il portiere del Waalwijk ha dovuto essere rianimato sul campo.

Più tardi, il direttore dell'RKC Waalwijk Frank van Mosselveld ha spiegato: «È di nuovo reattivo, ma non ricorda cosa sia successo. Vorrei fare un grande complimento ai medici». Mostra di più

A causa di un forte colpo alla testa che il portiere del Waalwijk Etienne Vaessen ha ricevuto, la partita di calcio tra le squadre di prima divisione olandese RKC Waalwijk e Ajax Amsterdam è stata abbandonata all'84° minuto.

L'ex giocatore del Lipsia Brian Brobbey (21 anni), nel tentativo di segnare il decisivo 4:2 per l'Ajax, ha involontariamente colpito duramente Vaessen, in uscita, alla testa. Il portiere è svenuto e si è accasciato rimanendo immobile.

L'arbitro ha immediatamente interrotto il gioco, i paramedici si sono precipitati su Vaessen, nascosti dietro a dei teloni e, secondo il protocollo di sicurezza, hanno eseguito anche misure di rianimazione perché Vaessen non reagiva.

Poco dopo, però, il portiere ha ripreso conoscenza, è stato portato fuori dal campo in barella e trasportato in ospedale. «Era di nuovo reattivo, ma non ricorda cosa fosse successo. Vorrei fare un grande complimento ai medici. Lo hanno rianimato immediatamente perché non rispondeva. Questo è il protocollo medico. Fortunatamente», ha dichiarato il direttore della RKC Frank van Mosselveld.

Con il punteggio di 3-2 per l'Ajax, la partita non è stata ripresa dopo aver consultato entrambe le squadre. «Non si tratta solo di calcio. Preghiamo che tu stia bene Etienne», ha scritto l'Ajax su X, ex Twitter.