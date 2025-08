Migliaia di hotel fanno causa a Booking.com. (Archivio) sda

Davide contro Golia? Booking.com sta affrontando una delle più grandi cause legali nel settore del turismo. Ecco cosa chiedono gli hotel di tutta Europa all'azienda.

L'industria alberghiera europea porta Booking.com in tribunale. Più di 10'000 hotel partecipano a una class action contro il portale di viaggi per chiedere un risarcimento per anni di fissazione forzata dei prezzi. L'antefatto è una sentenza della Corte di giustizia europea (CGE) dell'autunno 2024.

Secondo questa sentenza, le cosiddette clausole di miglior prezzo potrebbero costituire una violazione della legge antitrust, ma il caso dovrà essere chiarito definitivamente da un tribunale di Amsterdam.

Queste clausole impedivano agli hotel di offrire le proprie camere a prezzi più bassi al di fuori della piattaforma, ad esempio sul proprio sito web. L'obiettivo era quello di impedire le cosiddette prenotazioni free-rider.

Ma i giudici della Corte di giustizia europea hanno stabilito che le piattaforme come Booking.com possono esistere economicamente senza tali requisiti. Per i viaggiatori non ha fatto molta differenza: la piattaforma online ha abolito le clausole nello Spazio economico europeo grazie al Digital Markets Act (DMA) 2024 dell'UE.

Compensazione per due decenni di restrizioni

«Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni inique e costi eccessivi», afferma il presidente dell'associazione alberghiera europea Hotrec, Alexandros Vassilikos.

L'azione collettiva invia quindi un chiaro messaggio: «Le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno tollerate dall'industria alberghiera in Europa». L'obiettivo è ottenere un risarcimento per il periodo dal 2004 al 2024.

L'azione legale si svolge davanti a un tribunale olandese - la sede del portale di viaggi è ad Amsterdam - ed è coordinata dall'Hotel Claims Alliance. È sostenuta da Hotrec e da oltre 30 associazioni alberghiere nazionali, tra cui l'Associazione alberghiera tedesca (IHA).

«È giunto il momento di fare fronte comune e chiedere un risarcimento», afferma Alessandro Nucara, direttore generale dell'associazione italiana Federalberghi.

«L'azione collettiva ha riscosso un enorme consenso», afferma Markus Luthe, direttore generale dell'IHA. Vista la grande risposta, il termine di iscrizione è stato prorogato al 29 agosto.

Rapporto di amore-odio

Nonostante le critiche, Booking.com rimane indispensabile per molti hotel. Attraverso la piattaforma raggiungono un gran numero di potenziali ospiti.

Secondo uno studio condotto da Hotrec e dall'Università di Scienze Applicate della Svizzera Occidentale del Vallese, nel 2023 la quota di mercato della società madre Booking Holdings era pari al 71% in tutta Europa - in Germania addirittura al 72,3%.

Allo stesso tempo, la percentuale di prenotazioni dirette in Germania è diminuita di ben l'otto percento tra il 2013 e il 2023.