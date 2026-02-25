Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Il parmigiano è un pregiato formaggio prodotto in Italia. IMAGO/Depositphotos

Per settimane un supermercato ha subito perdite economiche a causa di merce deteriorata. Il responsabile è stato infine individuato grazie alla vigilanza del personale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un supermercato di Padova è stato teatro di una vicenda decisamente singolare, che ha causato molti danni economici all'azienda.

Numerose confezioni di formaggio sono state ritrovate, per diverso tempo, con evidenti morsi sulle punte.

Dopo un appostamento mirato, un 70enne è stato beccato in flagrante mentre mordicchiava del pregiato Parmigiano.

L'uomo non ha opposto resistenza e ha pagato subito il formaggio mangiato, ma non è stato possibile addebitargli i costi dei danneggiamenti precedenti, dato che mancano le prove. Mostra di più

Le corsie di un supermercato di Padova sono state teatro di una vicenda decisamente singolare.

Come riporta, tra gli altri, «TgCom24», per diverso tempo la direzione del punto vendita ha infatti trovato numerose confezioni di formaggi pregiati danneggiate. La merce presentava evidenti segni di morsi sulle «punte», costringendo i gestori a buttare via i costosi prodotti.

Nessuno riusciva a capire chi fosse l'autore di tali gesti, tanto che è stato necessario un intervento deciso per fermare le perdite. Il personale del negozio ha quindi organizzato dei controlli mirati, attraverso diversi giorni di appostamenti discreti tra gli scaffali.

Alla fine un uomo è stato notato mentre si avvicinava con fare sospetto al reparto formaggi e le sue azioni hanno confermato che l'autore dei danni era proprio lui.

Una tecnica collaudata

Il modus operandi dell'individuo era sempre lo stesso e ben studiato. L'uomo prelevava dai banchi frigo spicchi di Parmigiano o Grana Padano, scartava la confezione e poi ne mangiava solo la punta, considerata da molti la più saporita e nobile del formaggio.

Una volta soddisfatto il suo appetito riponeva il pezzo rosicchiato al suo posto. Si stima che l'uomo riuscisse a consumare oltre tre etti di formaggio per volta.

La frequenza di questi episodi ha reso il conto finale piuttosto salato per l'azienda: si parla di una perdita quantificabile - per ogni pezzo - tra i 10 e i 15 euro per settimana.

L'identikit del responsabile

Il colpevole si è rivelato avere circa 70 anni. Al momento del fermo indossava occhiali scuri e un cappellino. Non si trattava di un ladro comune o di un vandalo giovanile: l'anziano agiva infatti con una tranquillità che gli ha permesso di passare inosservato a lungo.

Dopo essere stato scoperto con le mani nel sacco non ha opposto resistenza e ha estratto il portafoglio per pagare il pezzo di formaggio appena consumato. Ma non è stato possibile addebitargli i costi dei danneggiamenti precedenti, dato che mancano le prove certe per collegarlo agli episodi passati.