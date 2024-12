Operaio trova 2mila euro al bancomat e li consegna all'istituto: «Vanno guadagnati»

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

L'uomo, un bengalese, ha aspettato invano per circa mezz'ora che il legittimo proprietario tornasse a reclamare il denaro, poi è entrato in banca e ha consegnato la somma. il suo datore di lavoro e tutta la comunità locale di La Spezia si sono detti orgogliosi del suo gesto.

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Un operaio bengalese ha trovato una somma di 2mila euro in un bancomat di La Spezia, in Liguria, e ha deciso di cercare il legittimo proprietario.

Hossen Monir ha atteso per circa mezz'ora presso l'agenzia nella speranza che il proprietario tornasse a reclamare il denaro. Non vedendo nessuno, ha consegnato la somma all'istituto bancario.

«Non mi sarei mai permesso di trattenere denaro che non mi appartiene. Credo che ognuno debba guadagnare ciò che ottiene con il proprio sudore e con un lavoro onesto», ha dichiarato al quotidiano online «Città della Spezia». Mostra di più

Un operaio bengalese ha trovato una somma di 2mila euro in un bancomat della filiale Intesa San Paolo a La Spezia, in Liguria, e ha deciso di cercare il legittimo proprietario.

«Non mi sarei mai permesso di trattenere denaro che non mi appartiene. Credo che ognuno debba guadagnare ciò che ottiene con il proprio sudore e con un lavoro onesto», ha dichiarato al quotidiano online «Città della Spezia», come riporta «Leggo.it».

Hossen Monir, che lavora come elettricista in un'azienda del settore nautico, ha atteso per circa mezz'ora presso l'agenzia nella speranza che il proprietario tornasse a reclamare il denaro. Non vedendo nessuno, ha consegnato la somma all'istituto bancario.

Ammirazione e rispetto nella comunità locale

Il suo datore di lavoro ha espresso orgoglio per l'onestà dimostrata da Monir. «Sono orgoglioso di avere dipendenti come lui nella mia azienda. I miei collaboratori, molti dei quali stranieri, si sono sempre dimostrati onesti e professionali», ha affermato, sottolineando come l'immigrazione regolare possa rappresentare un valore positivo e inclusivo per la società.

L'episodio ha suscitato ammirazione e rispetto nella comunità locale, evidenziando l'importanza di valori come l'onestà e l'integrità. L'istituto bancario attende ora che il legittimo proprietario si presenti per reclamare la somma.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.