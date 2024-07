Quel che rimane della Porsche. dpa

Un'avventura spericolata è finita in tragedia per due persone in Germania. Padre e figlio hanno infatti perso la vita in seguito a un incidente avvenuto sull'A44 durante una gara clandestina.

I due si sono schiantati con una Porsche contro una rampa di uscita e l'auto è andata in fiamme.

Secondo il quotidiano «Bild», le due vittime sono padre e figlio. Mostra di più

I due occupanti di una Porsche hanno perso la vita in un grave incidente avvenuto sull'autostrada A44 in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia è successo durante una gara automobilistica illegale.

Il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto sportiva, costata circa 200'000 euro, mentre andava ad alta velocità sul raccordo autostradale Dortmund/Unna in direzione di Kassel. La vettura è finita fuori dalla carreggiata, ha distrutto diversi alberi e infine si è incendiata.

«I due occupanti, che non sono ancora stati ufficialmente identificati, sono morti carbonizzati», si legge nel rapporto della polizia. Secondo la «Bild», le persone decedute erano padre e figlio, che avrebbero sfrecciato a 200 km/h prima di uscire di strada.

I vigili del fuoco hanno assistito i testimoni e i primi soccorritori giunti sul luogo dell'incidente, che hanno trovato i due cadaveri.

La seconda auto è fuggita

La seconda auto coinvolta nella presunta corsa clandestina è invece fuggita. «Ma abbiamo informazioni di alcuni testimoni in merito alla vettura in questione», ha precisato la polizia. Le indagini sono in corso.

Numerose tracce dell'incidente sono state individuate nelle prime ore del mattino e saranno analizzate, così come i dati dell'elettronica di bordo.

L'autostrada A44 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni del caso, ma nel frattempo è stata riaperta. Anche la strada di accesso all'autostrada A1 in direzione di Colonia è interessata da disagi.

