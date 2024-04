Uno squalo pinna bianca oceanico ha attaccato una famiglia. Il padre ha salvato i suoi cari (immagine illustrativa). imago stock&people

Durante la vacanza al mare, per la famiglia Dietz si è presentata una situazione pericolosa: è stata improvvisamente attaccata da uno squalo. Il padre ha reagito prontamente salvando i suoi cari.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Durante una vacanza al mare in Egitto, una famiglia è stata attaccata da uno squalo.

Il padre ha reagito rapidamente salvando i suoi cari.

Gli attacchi del grande predatore si verificano ripetutamente sulle coste egiziane. Mostra di più

Durante la sua vacanza in Egitto, la famiglia Dietz si è trovata in pericolo di morte quando uno squalo pinna bianca oceanico lungo tre metri l'ha circondata. Nonostante le grida di aiuto è rimasta inosservata sulla spiaggia.

È solo grazie all'azione decisiva del padre, che lui e i suoi cari sono riusciti a sfuggire all'attacco. Dennis Dietz ha allontanato lo squalo dalla famiglia con una spinta mirata: ha imparato come difendersi da dei video online.

Il gesto ha segnalato allo squalo che la famiglia non era una preda e gli ha permesso di tornare a nuoto sana e salva al molo, come raccontato in un'intervista a RTL.

Ecco perché aumentano gli attacchi

L'incidente è avvenuto in una regione turistica nota per gli assalti mortali del predatore d'acqua ed è solo uno dei tanti esempi di un simile attacco. L'anno scorso un turista è stato ucciso da uno squalo tigre.

Il biologo marino Karsten Brensing ha elogiato la rapidità d'azione del padre e ha spiegato che misure come una spinta al naso o un colpo alle branchie spesso possono scoraggiare gli squali.

I crescenti attacchi del predatore al largo dell’Egitto sono dovuti allo scarico di rifiuti di pesce nell’acqua, che lo attirano portando ad un aumento delle aggressioni.