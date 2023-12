Immagine d'illustrazione Ti-Press

Il sacerdote di una parrocchia di Treviso è entrato nel mirino di alcuni parrocchiani per aver accolto in chiesa, per la notte, alcuni senzatetto. Il parroco è ora al centro di una petizione con la quale i fedeli avrebbero chiesto al vescovo la sua rimozione. A sostegno dell'iniziativa è stata annunciata anche una raccolta di firme.

Il parroco – la chiesa si trova in una frazione del capoluogo – aveva fatto questa scelta di accoglienza dopo il decesso, alcune settimane fa, di uno straniero che era solito trascorrere la notte in un parcheggio pubblico.

Al sacerdote viene anche imputata la responsabilità di coordinare attività parrocchiali volte all'integrazione di altri migranti domiciliati un un vicino dormitorio comunale.

«Quando ho scelto di aprire le porte della chiesa – ha detto oggi don Kirschner – ho chiesto pubblicamente durante la messa se vi fossero contrarietà, ma una sola persona poi mi ha raggiunto per evidenziare le sue perplessità e ci siamo chiariti. Il promotore della petizione, che conosco benissimo e abita accanto alla casa canonica non ha mai invece ritenuto di confrontarsi con me».

La diocesi di Treviso al momento non replica, e si riserva eventuali pronunciamenti «se e quando arriveranno le firme» raccolte dal promotore.

SDA