Nel Canton Turgovia a un uomo è stata ritirata la patente di guida, anche se in realtà non era al volante. archivio sda

Non era al volante, ma ha dovuto comunque consegnare la patente di guida a causa di un tasso alcolemico troppo elevato: l'Ufficio del traffico stradale del Canton Turgovia si è sentito in dovere di intervenire prima che accadesse qualcosa di peggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo nel Canton Turgovia ha dovuto restituire la patente di guida anche se non era al volante quando gli è stato riscontrato un elevato tasso di alcol nel sangue.

L'Ufficio del traffico turgoviese si è sentito in dovere di agire nell'interesse della sicurezza stradale prima che si verificasse un incidente.

Se vi sono indicazioni che una persona non soddisfa più i requisiti medici minimi, il ritiro della patente può essere imposto anche se non si è al volante.

Nel Canton Turgovia è stata ritirata la patente di guida a un uomo anche se non era al volante.

A. Ö.* stava festeggiando la nascita del suo bambino bevendo dell'alcol a casa sua quando la polizia si è presentata alla sua porta a causa di una lamentela per il rumore. Gli agenti gli hanno poi effettuato un test dell'alito. La spiacevole sorpresa è arrivata al neo-papà qualche giorno dopo: una lettera che gli annunciava il ritiro della patente a causa di un valore elevato.

Come spiega l'Ufficio federale delle strade (USTRA), la patente di guida può essere ritirata a titolo precauzionale se vi sono indizi concreti e gravi che una persona fa abuso di alcol in misura tale da essere rilevante per la sua partecipazione al traffico stradale.

«Ad esempio, se esiste un serio rischio che la persona si metta al volante in stato di ebbrezza. Questi indizi possono emergere anche in incidenti al di fuori della circolazione stradale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i prelievi cautelari in tali incidenti devono essere ordinati solo con estrema cautela», scrive l'USTRA, interpellato da blue News.

Ernst Fröhlich, responsabile del Dipartimento di prevenzione e misure dell'Ufficio del traffico turgoviese, ha dichiarato sempre a blue News che in Svizzera non è raro che una licenza venga revocata a causa di un incidente al di fuori della strada.

«Se ci sono indicazioni che i requisiti medici minimi non sono più soddisfatti prendiamo provvedimenti. Ciò può avvenire in seguito a una segnalazione da parte di un medico o della polizia», spiega Fröhlich. Questo include la dipendenza da alcol o droghe. Ma anche gli anziani affetti da demenza possono essere coinvolti.

«Non aspettiamo che accada qualcosa di più grave, ossia finché qualcuno che non soddisfa più i requisiti medici per la patente di guida non fa un incidente», dice Fröhlich. L'ufficio è tenuto ad agire e reagire nell'interesse della sicurezza stradale.

È consentito bere un bicchiere d'acqua prima dell'alcol test

Fröhlich non può dire se Ö. avrebbe potuto rifiutare l'alcol test. Ma all'uomo avrebbe dovuto essere permesso bere un bicchiere d'acqua prima del controllo alcolemico? Fröhlich entra nello specifico di questa domanda: «Se si viene controllati nel traffico stradale, bisogna anche sciacquarsi la bocca prima. Inoltre, deve essere trascorso un certo lasso di tempo dall'ultimo consumo di alcol perché ciò avvenga correttamente».

«Bevo raramente alcolici»

Ö. ha descritto l'incidente a «20 Minuten» qualche giorno fa: «Quella sera non avevo intenzione di guidare e non l'ho fatto. In 19 anni non ho mai avuto un incidente e ho solo ricevuto una multa per divieto di sosta».

E ancora: «Bevo raramente alcolici, se lo faccio è solo una birra nel fine settimana o in occasione di una visita speciale».

Fröhlich fa il punto della situazione per blue News: «Se la storia fosse accaduta esattamente come l'ha descritta il signor Ö., allora saremmo stati smentiti dalla Commissione d'appello e mai e poi mai avremmo dovuto togliergli la patente».

*Nome noto alla redazione