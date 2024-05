Il giorno dopo la drammatica traversata del volo Londra-Singapore, è stato aggiornato al rialzo il bilancio delle persone che hanno fatto le spese della fortissima turbolenza: oltre al passaggero morto, il 73enne inglese Geoffrey Kitchen, si contano 104 feriti. E ben 20 tra loro sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva di diversi ospedali di Bangkok, dove l'aereo ha eseguito un atterraggio d'emergenza.

Turbolenze sul volo della Singapore Airlines L'aereo Boeing 777-300ER della Singapore Airlines, volo SQ321 da Heathrow, sulla pista dopo aver richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok, in Thailandia, martedì 21 maggio 2024. Immagine: AP/Pongsakorn Rodphai via AP quadre mediche di soccorso si preparano a trasferire i feriti in un ospedale vicino all'aeroporto di Suvarnabhumi, nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia. Immagine: KEYSTONE/. EPA/NARONG SANGNAK Membri di una squadra di soccorso discutono dopo che il volo Londra-Singapore è stato deviato a Bangkok. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Sakchai Lalit Turbolenze sul volo della Singapore Airlines L'aereo Boeing 777-300ER della Singapore Airlines, volo SQ321 da Heathrow, sulla pista dopo aver richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok, in Thailandia, martedì 21 maggio 2024. Immagine: AP/Pongsakorn Rodphai via AP quadre mediche di soccorso si preparano a trasferire i feriti in un ospedale vicino all'aeroporto di Suvarnabhumi, nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia. Immagine: KEYSTONE/. EPA/NARONG SANGNAK Membri di una squadra di soccorso discutono dopo che il volo Londra-Singapore è stato deviato a Bangkok. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Sakchai Lalit

SDA

Dopo la turbolenza ad alta quota che ha colpito l'aereo Singapore Airlines decollato lunedì sera da Heathrow, si è reso necessario l'atterraggio all'aeroporto Suvarnabhumi della capitale thailandese.

Diverse ambulanze attendevano già in pista, e il personale di terra ha suddiviso i passeggeri in quattro gruppi in base al loro stato di salute, prestando loro il primo soccorso.

Il gruppo ospedaliero Samitivej ha dichiarato alla France Presse di aver ricoverato 85 pazienti di diversi Paesi (Australia, Regno Unito, Hong Kong, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore e Filippine).

La reazione dell'amministratore delegato

L'amministratore delegato della Singapore Airlines, Goh Choon Phong, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima.

Assicuratore in pensione con la passione del teatro, Geoffrey Kitchen viveva nei dintorni di Bristol, in Gran Bretagna. Viaggiava insieme alla moglie Linda, attualmente ferita e ricoverata in ospedale, ed era diretto in Asia per un viaggio di piacere.

Il pensiero della compagnia aerea è andato anche a tutti gli altri passeggeri: in un video messaggio, Goh si è detto «profondamente rammaricato per l'esperienza traumatica» vissuta dalle persone a bordo.

Si indaga sulla vicenda

Le autorità di Singapore hanno inviato una squadra di agenti a Bangkok per fare luce sulla vicenda. Hanno assicurato di «lavorare a stretto contatto con le autorità thailandesi» e che sarà condotta «un'indagine approfondita».

«È troppo presto per ricostruire con esattezza cosa sia successo – ha dichiarato Anthony Brickhouse, esperto di sicurezza aerea – ma credo che spesso i passeggeri siano troppo disinvolti a bordo». Basti pensare che «appena si spegne il segnale delle cinture di sicurezza, la maggior parte le slaccia immediatamente», ha concluso.

Il cambiamento climatico potrebbe in futuro causare un incremento delle turbolenze, invisibili ai radar. Secondo uno studio condotto nel 2023, l'incidenza delle turbolenze è aumentata del 17% tra il 1979 e il 2020.

Intanto 131 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio sono finalmente atterrati a Singapore.

SDA