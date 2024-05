Un hotel abbandonato in Giappone. IMAGO/Pond5 Images

Una casa gratuita? Ciò che è impensabile in Svizzera non è così insolito in Giappone. Lo Stato insulare del Pacifico soffre di un’ondata di case sfitte, che vengono ora acquistate sempre più dagli stranieri.

tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Il numero delle case sfitte in Giappone è in aumento. Secondo le informazioni ufficiali, nel 2023 erano nove milioni.

Le ragioni includono l’esodo rurale, il calo demografico della popolazione e un regime fiscale speciale.

L'interesse tra gli acquirenti stranieri è in aumento. Particolarmente apprezzate sono le tradizionali case «Kominka».

Secondo un imprenditore immobiliare giapponese, al momento c'è una grossa campagna pubblicitaria. Enormi fattorie sono disponibili «a buon mercato o gratuitamente». Mostra di più

In Giappone il termine «Akiya» significa una casa vuota. E in questo Paese ce ne sono più che a sufficienza. Il governo giapponese ha infatti annunciato di recente che il numero totale di case sfitte rappresenta quasi il 14% di tutte le case dello Stato insulare del Pacifico.

Secondo la più grande società di ricerca economica, il Nomura Research Institute, potrebbero arrivare addirittura a 11 milioni. Le ragioni principali sono l’esodo rurale, il crescente calo demografico e una regolamentazione fiscale speciale.

Per quasi 4 milioni di case lo stato è sconosciuto

Come riferisce il «Guardian» più di 4,4 milioni degli immobili esaminati sono offerti in affitto, ma sono sfitti da molto tempo e si trovano per lo più fuori dai centri urbani. Dei nove milioni di oggetti solo 330'000 sono in vendita. Ma a sollevare interrogativi sono soprattutto i 3,8 milioni di case, il cui status secondo il rapporto ufficiale non è noto.

Molte di queste «Akiya» sono abbandonate e sono cadute completamente in rovina. Spesso si trovano in zone rurali e sono state ereditate da persone che non possono o non vogliono abitarci o ristrutturarle.

Anche la demolizione non è un’opzione per molti, perché in Giappone vengono imposte tasse più elevate sulle proprietà non edificate rispetto a quelle sviluppate.

Nel corso degli anni, la natura ha preso il sopravvento in una casa abbandonata a Beppu in Giappone. IMAGO/Panthermedia

Un’altra causa dei tanti edifici sfitti è il declino demografico, che nella nazione insulare continua a progredire a ritmi record.

Nel 2023 la popolazione è diminuita per il 14esimo anno consecutivo. Lo scorso anno il numero dei giapponesi è sceso da 801'000 a 122,4 milioni. Questo corrisponde ad un calo dello 0,65%, il più grande dall'inizio della raccolta di questi dati.

«Le enormi fattorie sono molto economiche o gratuite»

Stando al «Guardian», le tante case vuote attirano ora sempre più acquirenti stranieri. In particolare stanno diventando sempre più apprezzate le tradizionali case «kominka», che vengono ristrutturate e poi utilizzate come case vacanza o in affitto ai turisti. Dovrebbe anche accadere che le proprietà passino di mano gratuitamente.

«Oggi c'è molta pubblicità, soprattutto tra gli stranieri, perché queste enormi fattorie in Giappone possono essere acquistate a buon mercato o gratuitamente», ha dichiarato al «Guardian» un imprenditore immobiliare giapponese. «In 10 anni potremmo vedere molti Akiya di proprietà straniera».

L'interno di una tradizionale casa giapponese. IMAGO/Pond5 Images

L'interesse da parte degli acquirenti stranieri è così grande anche perché lo yen è ai minimi da un decennio. Negli ultimi 15 anni il franco svizzero ha raddoppiato il suo valore rispetto alla valuta giapponese.

Allo stesso tempo, sull’isola del Pacifico è iniziato un boom del turismo, che ha fatto salire alle stelle la domanda di case vacanza. A marzo è stato stabilito un nuovo record con tre milioni di turisti provenienti dall'estero.