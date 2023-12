Nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 50 centimetri di neve in montagna. In particolare nelle Alpi orientali e nei Grigioni.

Anche a Zurigo la neve è caduta abbondante il 2 dicembre 2023. KEYSTONE

A Klosters e Bergün (GR), ad esempio, stando a SRF Meteo sono caduti 70 cm di neve mentre ad Arosa (GR) 65 cm.

A nord delle Alpi la neve è però arrivata anche in pianura. Stando a Meteonews, ad esempio, sono stati misurati 48 cm a Elm (GL), 30 cm a San Gallo e 26 cm a Zurigo-Zürichberg.

Stamane l'altezza della neve nelle regioni centrali e orientali era compresa tra i 5 e i 15 centimetri, ha precisato Meteonews. Verso le Alpi e l'est, soprattutto a quote più elevate, in alcuni punti la quantità di neve era notevolmente maggiore.

Nella zona del Lemano, invece, è caduta solo pioggia o a tratti nevischio. Anche a sud ha continuato a piovere alle quote più basse.

jc, ats