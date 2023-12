Le forti nevicate hanno causato l'interruzione stamane di diverse tratte della Ferrovia retica nei Grigioni. (immagine d'archivio) Keystone

Le abbondanti nevicate hanno mandato in tilt la Ferrovia retica (FR) stamane: diverse linee ferroviarie nel Cantone dei Grigioni sono interrotte o possono essere percorse solo in misura limitata. Il trasporto sostitutivo è possibile solo in parte.

La linea fra Coira ad Arosa è interrotta, ha annunciato la FR stamane. La tratta in questione è rimasta senza corrente e non è stato possibile effettuare trasporti sostitutivi. La durata dell'interruzione è indeterminata.

Sulla linea dell'Albula è stato interrotto il tratto tra Bergün e Samedan a causa di un albero caduto sulla linea aere, indica la FR. I treni hanno viaggiato da Coira a Filisur (e viceversa). Pure per questa tratta la durata dell'interruzione è indeterminata.

Anche in Bassa Engadina, tra S-chanf e Zernez, un albero è caduto sulla catenaria. Il trasporto sostitutivo non è attualmente possibile perché anche la strada è chiusa.

Altre limitazioni e interruzioni si sono verificate in Alta Engadina. Gli unici treni in circolazione sono quelli tra St. Moritz e Samedan, informa la Ferrovia retica. Anche la linea da Davos a Filisur è stata interrotta e non è stato possibile effettuare trasporti sostitutivi.

ga, ats