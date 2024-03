Un pilota della Delta Airlines, quando ha preso servizio, aveva superato di due volte e mezzo il limite legale di alcol per volare. Ric Feld/KEYSTONE (Symbolbild)

Un pilota della Delta Airlines è stato sorpreso con una bottiglia mezza vuota di Jägermeister nel bagaglio a mano e troppo alcol nel sangue mentre si preparava per un volo transatlantico.

tgab Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un controllo in aeroporto, un pilota della Delta Airlines aveva nel sangue una quantità di alcol due volte e mezzo superiore a quella consentita.

Doveva pilotare un jet passeggeri da Edimburgo a New York.

È stato condannato a dieci mesi di carcere. Mostra di più

Durante una perquisizione all'aeroporto di Edimburgo, nel giugno dello scorso anno, un capitano della Delta Airlines è stato sorpreso con due bottiglie di Jägermeister nel bagaglio a mano, una delle quali era mezza vuota.

È stato arrestato dalla polizia e successivamente ha fornito un campione che avrebbe contenuto «non meno di 49 mg di alcol in 100 ml di sangue», riporta il Guardian.

Il limite legale per volare è di soli 20 mg di alcol per 100 ml di sangue. Il 63enne, dopo essersi dichiarato colpevole a marzo di essersi presentato in servizio come pilota nonostante fosse sotto l'effetto dell'alcol, è stato condannato presso la Edinburgh Sheriff Court.

Già condannato per guida in stato d'ebrezza

Lo sceriffo Alison Stirling ha condannato il capitano di volo a dieci mesi di carcere e ha dichiarato che la pena detentiva doveva essere inflitta per «punizione e per proteggere il pubblico». Dopo tutto, l'uomo era già stato condannato due volte negli Stati Uniti per guida in stato di ebbrezza.

L'avvocato difensore Pamela Rodgers ha dichiarato alla corte che il suo cliente, «pieno di rimorsi», era un alcolista in via di guarigione che non beveva alcolici da 277 giorni e aveva completato il programma di riabilitazione «12 Steps to Recovery».

Questo non ha impressionato il pubblico ministero: il comportamento del pilota ha messo in pericolo molte vite.