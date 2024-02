Immagine d'illustrazione IMAGO/SOPA Images

Multa salatissima in vista per Booking.com dalla Spagna: il gigante per la prenotazione online di soggiorni e alloggi è infatti oggetto di un procedimento di infrazione da parte del Garante della concorrenza iberico, che ha stabilito in via preliminare una sanzione da 486 milioni di euro.

A riportarlo è il quotidiano economico spagnolo Cinco Días, che cita il documento di presentazione dei risultati relativi al quarto trimestre 2023 della compagnia.

A Booking.com il Garante della concorrenza della Spagna contesta pratiche che comportano «un abuso» della propria «posizione di dominio» ai danni di hotel e agenzie di viaggi.

La compagnia ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso per cercare di evitare la multa.

SDA