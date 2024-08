Un turista svizzero di 51 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone nel centro di Milano giovedì. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in modo grave. È stata aperta un'indagine per omicidio.

ATS

Secondo l'agenzia di stampa italiana Ansa, che riporta la notizia venerdì, il tasso alcolemico del 55enne alla guida era leggermente superiore al limite legale.

Ma potrebbe anche aver perso il controllo del veicolo a causa di un malessere, secondo i primi accertamenti della polizia.

L'uomo, già ricoverato in passato per crisi epilettiche, si sta sottoponendo a esami medici. Inoltre, i filmati delle telecamere a circuito chiuso mostrano il furgone della manutenzione che viaggia a bassa velocità prima di deviare improvvisamente di lato e finire sul marciapiede.

Questo potrebbe confermare l'ipotesi di un malore del conducente.

Il DFAE conferma la morte di un cittadino svizzero

L’incidente è avvenuto, stando a diversi media italiani, introno alle 16.30 in Via Boccaccio, in una zona centrale a pochi assi dalla fermata metro Conciliazione.

Il furgoncino veniva da piazza Virgilio, in direzione piazza Giovine, quando ha sbandato e ha travolto il semaforo e le persone che stavano aspettando il verde.

Un pedone di 51 anni ha riportato le ferite più gravi ed è andato in arresto cardiaco. I sanitari accorsi sul posto lo hanno rianimato, ma all’arrivo in ospedale l’uomo è deceduto.

Un 21enne tedesco è stato ricoverato in ospedale San Raffaele con gravi ferite, tra le quali un trauma cranico, al volto, a un braccio e a una gamba. La sua fidanzata, pure 21enne, anch'ella ricoverata, e un'altra persona, medicata sul posto, hanno riportato ferite minori.

Interpellato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato la morte di un cittadino svizzero, ma non è stato in grado di affermare se tra i feriti ci fossero cittadini svizzeri.

SDA