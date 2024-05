Immagine d'illustrazione Keystone

Secondo uno studio, il rischio di morire di demenza è in aumento. Ma c'è un alimento in particolare che potrebbe aiutare a prevenire questa possibilità: l'olio d'oliva.

SDA Sven Ziegler

Il consumo frequente di olio d'oliva riduce del 28% il rischio di morire di demenza. Questo è il risultato di un ampio studio statunitense che ha coinvolto più di 92.000 partecipanti per quasi trent'anni.

Anne-Julie Tessier della Chan School of Public Health di Boston, Massachusetts, e i suoi coautori hanno combinato le informazioni provenienti da due studi epidemiologici in corso da decenni: lo US Nurses' Health Study e l'Health Professionals Follow-Up Study. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Jama Network Open della US Medical Association.

I soggetti esaminati sono sia infermiere che uomini che lavorano nel settore sanitario. Dato che a causa della loro professione sono particolarmente interessati a questi studi scientifici, il tasso di abbandono in questi gruppi di persone è particolarmente basso. Ciò facilita l'analisi.

Sette grammi al giorno

In totale, i partecipanti sono stati 92.283, con un'età media di 56,4 anni e il 65,6% di donne. Il periodo di osservazione è stato di 28 anni (dal 1990 al 2018). I partecipanti non avevano malattie cardiovascolari o tumori diagnosticati all'inizio dello studio.

Le loro abitudini alimentari sono state registrate all'inizio e successivamente ogni quattro anni. Tra queste, il consumo di olio d'oliva (da zero a 4,5 grammi al giorno, da 4,5 a sette grammi e più di sette grammi).

«Nel corso dei 28 anni, ci sono stati 4751 decessi associati alla demenza. (...) Il consumo di almeno sette grammi di olio d'oliva al giorno è stato associato a un rischio di morte per demenza inferiore del 28% rispetto a un basso consumo di olio d'oliva (...)», hanno scritto gli scienziati nella sintesi del loro studio.

Efficace anche per chi è a rischio

Alcune condizioni genetiche (la produzione di apolipoproteina E4 da parte dell'organismo) hanno causato un aumento fino a nove volte del rischio di demenza. Ma l'effetto apparentemente protettivo dell'olio d'oliva era evidente anche in questo gruppo di persone.

Gli esperti hanno scritto: «Non c'è stata alcuna interazione con le altre qualità della dieta». Se i soggetti del test consumavano una quantità equivalente di olio d'oliva invece di cinque grammi di margarina o maionese al giorno, il tasso di mortalità per demenza diminuiva dall'8 al 14%.

