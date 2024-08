Sommozzatori dei vigili del fuoco italiani portano a riva in un sacco di plastica il corpo di una delle vittime del naufragio a Porticello, in Sicilia. KEYSTONE

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il quinto corpo rimasto intrappolato all'interno del Bayesian, il veliero affondato all'alba di lunedì davanti a Porticello, nel palermitano.

SDA

Si tratta del cadavere del magnate britannico Mike Lynch. Il cadavere è già stato trasferito a terra.

Ora all'appello, rispetto alla lista dei dispersi, manca dunque solo la figlia 18enne dello stesso Linch, Hannah.

Due le ipotesi in circolazione

Ricordiamo che ad attirare l'attenzione dei sub è stata anche la grande deriva mobile dell'imbarcazione, parzialmente sollevata perché il veliero si trovava in rada.

Il pescaggio in assetto di navigazione del cosiddetto corpo morto, che nel caso del Bayesian è di circa dieci metri, mira i infatti ad assicurare stabilità all'imbarcazione.

Il sollevamento della deriva potrebbe quindi avere in qualche modo favorito il repentino affondamento dello yacht, avvenuto secondo le riprese di alcune telecamere del litorale, nel giro di un minuto.

Un'altra ipotesi avanzata dal tabloid inglese Daily Mail è quella dei «portelloni lasciati aperti», indicati come una possibile via d'accesso per una grande massa d'acqua in grado di riempire completamente lo scafo e di farlo affondare in pochi secondi.

SDA