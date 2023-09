Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Un uomo è morto in un hotel di Frauenfeld e il suo cadavere è stato scoperto solo diversi giorni dopo. La polizia non ipotizza alcun reato.

Il corpo di un uomo è stato scoperto in un hotel di Frauenfeld venerdì scorso. Lo riferisce il «Blick».

«Qualcuno del personale dell'hotel ha trovato la persona e ha allertato la polizia», spiega Andy Theler delle forze dell'ordine turgoviesi.

Secondo le informazioni raccolte durante le indagini, l'individuo era morto da diversi giorni. Una fonte ha detto al «Blick» che l'uomo era deceduto addirittura da tre settimane.

Il ragazzo, tra i 20 e i 30 anni, secondo lo stato attuale delle conoscenze, è morto per cause naturali. «Secondo i chiarimenti della polizia e della procura, non si configura un reato penale», afferma Theler.

L'hotel affitta anche residenze a lungo termine. La direzione della struttura non ha voluto commentare l'incidente, ma lo ha confermato.