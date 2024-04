Riapre il "nido d'api" a New York Keystone

Il Vessel di New York, l'edificio a forma di nido d'ape a Hudson Yards, riapre dopo essere stato chiuso nel 2021 per una serie di suicidi. Lo riportano i media americani.

SDA

L'ultima vittima fu un minorenne del New Jersey che si lanciò nel vuoto sotto gli occhi della famiglia. Non è stata ancora indicata una data per la riapertura, ma si ipotizza entro quest'anno.

Per prevenire incidenti, la struttura, alta 46 metri e con 154 rampe di scale, sarà dotata di reti di protezione in acciaio lungo quasi tutti i piani ad eccezione dell'ultimo, che rimarrà chiuso.

SDA