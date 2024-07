A un alunno svizzero viene ritirato il cellulare a scuola, il padre chiama un avvocato

Un alunno di Argovia ha dovuto consegnare il suo cellulare e solo i suoi genitori hanno potuto ritirarlo. Quest'ultimi si sono difesi da questa regola con un avvocato e hanno avuto successo. (immagine simbolica) Jens Kalaene/dpa

Un 15enne è stato sorpreso a usare il cellulare in una scuola nel Canton Argovia. Un docente gli ha quindi chiesto di consegnarglielo e per poterlo riprendere sono dovuti intervenire i genitori. Il padre dell'alunno ha poi deciso di intraprendere un'azione legale, ottenendo un successo inaspettato.

tmxh Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te Un alunno del Canton Argovia ha dovuto consegnare il suo cellulare a un insegnante perché ha fatto una telefonata nel bagno della scuola.

Il padre del 15enne era indignato perché solo i genitori hanno potuto ritirare il cellulare.

Si è quindi rivolto a un avvocato ed è riuscito a ottenere un successo. Mostra di più

Un alunno fa una telefonata non autorizzata nel bagno della scuola, un insegnante se ne accorge e gli confisca il cellulare. Fin qui tutto normale. Ma quello che è successo dopo, in un istituto del Canton Argovia, è piuttosto insolito, perché l'esperienza vissuta dal 15enne Damian G. ha avuto conseguenze di vasta portata per le regole scolastiche.

Tutto è iniziato con un po' di sfortuna dal punto di vista dell'alunno, come riportato dal «Blick»: secondo il portale, il ragazzo di Bergdietikon ha partecipato a una telefonata di gruppo con i suoi amici nella toilette della scuola durante le lezioni. Proprio in quel momento, un insegnante è entrato, ha sorpreso Damian e gli ha immediatamente sottratto il telefono.

«È stata una vera e propria molestia»

Quando il giovane ha cercato di ritirare il cellulare dall'ufficio amministrativo della scuola secondaria di Spreitenbach dopo le lezioni, gli è stato detto che solo un genitore poteva riprendere l'apparecchio.

Damian ha quindi usato il telefono di un amico per chiamare il padre, che a sua volta si è indignato: «Non potevo crederci. Si è trattato di una vera e propria molestia», ha detto al Blick. Ha chiamato la scuola, ma ha dovuto abbandonare tutto per recuperare di persona il cellulare del figlio.

Il padre di Damian ha poi contattato più volte la direzione scolastica per far cambiare le regole, ma senza successo. Alla fine ha deciso di rivolgersi a un avvocato. «Quello che la scuola ha fatto non è accettabile», ha dichiarato al Blick l'avvocato Christian Gärtner di Zugo. L'istituto è autorizzato a confiscare i telefoni cellulari, ma non a restituirli solo ai genitori.

Arriva una lettera dell'avvocato

In una lettera alla direzione della scuola, l'avvocato ha sostenuto che la regola di restituire i cellulari solo ai genitori è sproporzionata, soprattutto se si considera l'importanza di questi apparecchi per i giovani di oggi.

Ha sottolineato che sono indispensabili non solo per le interazioni sociali e come mezzo di pagamento, ma anche come ausilio per l'apprendimento e per i contatti di emergenza.

Finale inaspettato

Una lettera con conseguenze inaspettate: la direzione della scuola ha rivisto il proprio regolamento e si è sentita costretta ad adeguarlo. Significa che dal prossimo anno scolastico gli alunni potranno ritirare da soli, al termine delle lezioni, i cellulari confiscati. I genitori saranno semplicemente informati.

Il direttore amministrativo della scuola secondaria ha confermato il cambiamento al Blick e ha spiegato che le argomentazioni dell'avvocato sono state considerate giustificate dopo l'esame del servizio giuridico cantonale.

«I piccoli miracoli accadono ancora quando non si sopporta tutto», ha commentato l'avvocato a proposito del suo intervento riuscito.