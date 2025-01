Ryanair è in guerra contro i passeggeri ubriachi. Thomas Banneyer/dpa

Ryanair vuole limitare il consumo di alcolici negli aeroporti. La più grande compagnia aerea europea spera così di ridurre la violenza a bordo.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Negli aeroporti europei dovrebbe essere consentito consumare solo due bevande alcoliche a persona.

È questa la richiesta della compagnia aerea irlandese low-cost Ryanair.

La misura è volta a ridurre il numero di incidenti che coinvolgono passeggeri ubriachi. Mostra di più

Ryanair ha chiesto di limitare la vendita di alcolici negli aeroporti del Vecchio Continente. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi causati dai passeggeri ubriachi a bordo.

Nel dettaglio, la più grande compagnia aerea europea chiede di introdurre un valore massimo di due bevande per passeggero. «Questo limite deve essere controllato attraverso l'uso delle carte d'imbarco, esattamente come avviene per le restrizioni alle vendite duty-free», ha dichiarato alla «CNN» un portavoce di Ryanair.

«Durante i ritardi dei voli, i passeggeri consumano quantità eccessive di alcolici negli aeroporti senza alcuna restrizione all'acquisto o al consumo», ha aggiunto.

«Non capiamo perché i passeggeri non siano limitati a due bevande alcoliche, dato che questo porterebbe a un comportamento più sicuro e migliore a bordo degli aerei».

Ryanair chiede al passeggero chiassoso di pagare

La compagnia aerea economica irlandese ha recentemente intrapreso un'azione legale contro un passeggero chiassoso che ha disturbato un volo da Dublino a Lanzarote, in Spagna, nell'aprile dello scorso anno.

La scorsa settimana, la compagnia aerea ha dichiarato di aver chiesto al passeggero un risarcimento di 15.000 euro (circa 14.000 franchi) dopo che l'incidente aveva costretto il volo a essere deviato a Porto.

Violenza sugli aerei in aumento

L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha già chiesto un limite massimo di due drink negli aeroporti. In agosto ha dichiarato al quotidiano britannico «The Daily Telegraph» di aver attribuito al comportamento degli ubriachi la responsabilità della crescente violenza tra i passeggeri.

Questa è infatti aumentata negli ultimi anni, secondo i dati pubblicati l'anno scorso dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).

Nel 2023 si è verificato un incidente di comportamento disordinato da parte dei passeggeri ogni 480 voli, rispetto a un incidente su 568 voli nel 2022.

Non è noto quanti incidenti siano probabilmente dovuti all'alcol.