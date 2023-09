La procura di San Gallo valuta la possibilità di riaprire un'indagine in seguito ad accuse di abusi formulate in una trasmissione televisiva nei confronti di una scuola privata evangelica di Kaltbrunn (SG).

Vista della scuola cristiana Linth della comunità evangelica Hof Oberkirch, scattata domenica 4 dicembre 2022 a Kaltbrunn. Nella scuola si sarebbero verificate violenze sessuali fino al 2002. KEYSTONE

Lo ha comunicato oggi un portavoce dell'autorità inquirente alla rivista «Beobachter».

Keystone-ATS ha potuto visionare l'e-mail inviata dalla procura alla rivista dei consumatori. Negli ultimi giorni già altri media avevano ipotizzato una riapertura del procedimento, sospeso nel 2022.

«Nella valutazione delle nuove piste investigative che emergono dipendiamo anche dalle dichiarazioni che le vittime sono pronte a fare» ha detto il portavoce.

La scuola fondata da Jürg Läderach, noto per il cioccolato

In un recente servizio trasmesso dalla televisione svizzerotedesca SRF, ex allievi dell'istituto evangelico hanno mosso gravi accuse. Hanno riferito di colpi inflitti con cinture, di uno stupro e un clima di paura.

La scuola chiamata al momento della creazione «Domino Servite» (Servite il Signore) e ora «Scuola Cristiana Linth» è stata cofondata da Jürg Läderach, ex patron dell'omonima azienda produttrice di cioccolata.

Jürg Läderach ha respinto le accuse secondo le quali avrebbe personalmente partecipato ai maltrattamenti.

Si sospettano stupri su bambini

Il figlio di Jürg Läderach, Johannes, attuale direttore della fabbrica di cioccolato glaronese Läderach, ha preso le distanze dal padre in un'intervista alla «Sonntagszeitung». Ha assunto la direzione dell'azienda nel 2018. I suoi genitori non sono più coinvolti in alcun modo nell'azienda, ha sottolineato.

Secondo la sua stessa descrizione, Johannes Läderach ha avviato un'indagine esterna sugli eventi della scuola nel 2019 e poi ha lasciato la comunità evangelica. Quando i risultati dell'indagine sono stati resi noti l'anno scorso, la procura si è attivata.

All'epoca, gli investigatori conclusero che la maggior parte dei presunti reati in questione era già caduta in prescrizione o che non esisteva alcuna denuncia penale.

Un'indagine penale per sospetto stupro e atti sessuali con bambini è stata sospesa perché non c'erano ulteriori indizi per le indagini.

Lo Zurich Film festival pone fine alla cooperazione

Il documentario della SRF «Il mondo evangelico di Läderachs» ha fatto scalpore.

La scorsa settimana lo Zurich Film Festival (ZFF) ha deciso di porre fine alla collaborazione con il produttore di cioccolato glaronese Läderach. S

ebbene non vi fossero accuse contro l'attuale gestione di Läderach, «la sofferenza delle presunte vittime è comunque associata al nome della famiglia e dell'azienda», ha scritto la direzione del festival.

ev, ats