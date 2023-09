Abusi su minori, Zurich Film Festival pone fine alla partnership con Läderach

Il Zurich Film Festival e l'azienda di cioccolato Läderach di Bilten (GL) si separano (foto d'archivio). KEYSTONE

Lo Zurich Film Festival (ZFF) pone fine alla sua collaborazione con il produttore di cioccolato Läderach. La decisione è stata presa in seguito a un documentario su abusi sui minori trasmesso giovedì dalla televisione svizzerotedesca SRF

Il documentario incentrato sugli abusi fisici e psicologici subiti dai bambini in una scuola privata evangelica co-fondata dall'ex patron dell'azienda Jürg Läderach ha «turbato tutti», indica un comunicato diramato stasera dallo ZFF.

Dopo uno scambio aperto, gli organizzatori della rassegna cinematografica e il produttore di cioccolato hanno «deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione».

Sebbene non vi siano accuse contro gli attuali vertici di Läderach, «la sofferenza delle presunte vittime è comunque associata al nome della famiglia e dell'impresa», afferma la direzione del festival. Appena ieri lo ZFF aveva ancora appoggiato il suo sponsor.

Gli ex alunni della scuola di Läderach raccontano di abusi

Jürg Läderach, patron del cioccolataio fino al 2018, aveva co-fondato la scuola evangelica «Domino Servite» (Servite il Signore) a Kaltbrunn (SG) nel 1995. Nella trasmissione della SRF «Dok», gli ex alunni hanno raccontato di percosse con cinture e di un clima di paura nel rigido istituto religioso.

Johannes Läderach, responsabile della società con sede a Bilten (GL) dal 2018, ha dichiarato ai giornali media online di Tamedia di aver frequentato personalmente tale scuola e di poter confermare il clima di paura. Non è però stato picchiato.

Egli ha sostenuto che gli pesa il fatto di non aver potuto ostacolare gli abuso. Un rapporto d'inchiesta ha comportato un cambiamento all'interno della chiesa libera; i suoi vertici si sono dimessi. Lui stesso si è separato da questa comunità religiosa.

Jürg Läderach nega le accuse

In una dichiarazione giurata, l'ex capo dell'azienda Jürg Läderach ha negato le accuse di essere stato personalmente coinvolto in abusi. Discriminazione, violenza e abusi – ha affermatov– non sono compatibili con la sua fede cristiana. Il rapporto d'indagine commissionato dalla scuola aveva confermato la cattiva condotta di «ex insegnanti e membri della comunità».

Jürg Läderach aveva creato il suo mondo evangelico a Kaltbrunn con una chiesa libera e una scuola privata, compreso un collegio. Inizialmente la scuola era una «succursale» svizzera della missione sudafricana «Kwasizabantu», considerata una setta dagli esperti. Dal 2019la comunità è indipendente e si chiama «Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch».

