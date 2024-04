Archäologie: Neu entdeckter Saal in Pompeji

STORY: Das Herz von so manchem Archäologen wird bei der Vorstellung dieses neuen Funds vermutlich schneller schlagen. Denn Grabungen in Pompeji haben unter anderem ein mythologisches Wandbild zutage gefördert, auf dem die Prinzessin Kassandra dargestellt wird. Hier ist es die Begegnung zwischen dem Gott Apollon und der jungen Frau. In Pompeji finden zurzeit gewaltige Grabungsarbeiten statt, die vor allem die Grenze zwischen dem noch im Erdreich verborgenen Teil und dem übrigen Bereich stabilisieren sollen. Pompeji ist eine antike Stadt. Sie liegt in der Nähe von Neapel und wurde bei einem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus verschüttet.

12.04.2024