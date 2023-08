Un pullman che trasportava scout svizzeri nel quadro dell'incontro mondiale in Corea del Sud ha avuto un incidente sulla strada per Seul. Dieci volontari dell'evento sono rimasti feriti.

Alcuni ragazzi mentre salgono sul bus che li ha portati a Seul KEYSTONE

I feriti sono giovani adulti, ha detto a Keystone-ATS la portavoce degli scout Barbara Hochuli, confermando informazioni del sito pilatustoday.ch. In totale, 38 persone si trovavano sul bus.

L'incidente è avvenuto attorno alle 5 di mattina, ora svizzera a Suncheon, in Corea del Sud. Il pullman che trasportava gli scout svizzeri si è scontrato con un autobus urbano.

La portavoce ha specificato che nessun ragazzo è rimasto ferito. Le persone ferite, nessuna delle quali in modo grave, dovrebbero poter lasciare l'ospedale ancora in giornata, ha inoltre precisato Hochuli.

I partecipanti svizzeri al Jamboree, campo scout mondiale, erano sulla strada per Seul dopo essersi spostati a causa della minaccia di un tifone. In totale sono sul posto 1.430 scout svizzeri.

Secondo i servizi meteo coreani, il tifone porterà violenti venti e forti piogge.

Il Jamboree ha portato nel Paese asiatico oltre 43'000 persone da 160 nazioni diverse. In migliaia sono andati via in anticipo a causa del calore estremo e di diverse carenze organizzative, tra le quali le scarse condizioni igieniche.

hl, ats