In Svizzera è stato un mese di settembre da record sul fronte delle temperature Keystone

Settembre 2023 in Svizzera passerà alla storia per le temperature record. Stando al servizio meteorologico Meteonews, sarà il mese più caldo dall'inizio delle misurazioni. La colonnina di mercurio salirà circa 3,9 gradi in più della media.

Al nord delle Alpi anche la durata del soleggiamento sarà localmente da record, precisa Meteonews. Il mese di settembre più caldo finora registrato risaliva al 1961 con tre gradi superiori alla media misurata tra il 1991 e il 2020.

Quest'anno settembre non è stato avaro di giorni estivi con temperature al di sopra dei 25 gradi e perfino giornate tropicali in cui la colonnina di mercurio ha superato i 30 gradi. E le previsioni per gli ultimi giorni del mese saranno ancora all'insegna del bel tempo con temperature attorno ai 25 gradi e picchi di 28 gradi, come ad esempio a Ginevra.

Per quanto riguarda, infine, le precipitazioni, ci sono state grandi differenze regionali. A sud delle Alpi a giornate estive si sono alternati giorni piovosi: in Ticino e in alcune parti dei Grigioni le piogge sono state talvolta molto intense, mentre altrove il clima è stato generalmente troppo secco. A livello svizzero si è registrato finora un leggero deficit di precipitazioni di circa l'8%.

mp, ats