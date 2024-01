Immagine d'illustrazione Polizia cantonale sangallese

Un 36enne ha perso la vita venerdì sera investito da un treno in partenza dalla stazione di Degersheim, nel Canton San Gallo. L'uomo è morto sul posto, precisa la polizia cantonale in una nota odierna.

Stava cercando di salire su un convoglio diretto a Herisau, nel Canton Argovia. Ha tentato di aprire le porte, che erano già chiuse, premendo un pulsante e in quel momento il treno è partito.

Per motivi ancora da chiarire, l'uomo è poi caduto, rimanendo intrappolato tra il marciapiede e la carrozza. La polizia sangallese ha aperto un'inchiesta per far luce sulle circostanze esatte dell'incidente.

mh, ats