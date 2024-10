Viola Amherd inaugura la Olma Keystone

Si è aperta oggi a San Gallo la 81esima edizione della Olma, la più grande fiera agricola del Paese.

Inaugurando l'evento, la presidente della Confederazione Viola Amherd ha parlato delle sfide che il settore è chiamato ad affrontare, primo fra tutti il cambiamento climatico.

«Oggi l'agricoltura deve dimostrare ancora una volta la sua adattabilità e resilienza», ha sottolineato Amherd, esprimendosi dal Teatro di San Gallo. Gli agricoltori devono anche soddisfare un'ampia gamma di richieste da parte dei politici e della popolazione, ha poi aggiunto.

Come da tradizione, l'esponente di governo presente all'apertura della fiera si fa fotografare con in braccio un maialino. Quest'anno la piccola «Leonie» non ha però gradito e di fronte ai suoi strilli, gli organizzatori hanno portato un altro porcellino, ma le cose non sono andate molto meglio.

La manifestazione si svolgerà fino al 20 ottobre. Cantone ospite è quest'anno San Gallo. Sono attesi circa 330'000 visitatori.

