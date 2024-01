Una foto della polizia cantonale mostra l'auto distrutta, precipitata in un pendio vicino al parcheggio Atzmännig a Eschenbach. Polizia cantonale sangallese

Un 20enne ha perso il controllo della sua auto mentre faceva «drifting» in un parcheggio nel Canton San Gallo, con conseguenze fatali. Il suo copilota è infatti morto, mentre il giovane guidatore è stato arrestato. Alcuni testimoni affermano che la scena dell'incidente è stata per anni un luogo popolare per questo genere di manovre.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì sera due giovani facevano drifting con la loro auto in un parcheggio di Atzmännig, nel Canton San Gallo.

Secondo i primi accertamenti, il conducente ha perso il controllo del veicolo, precipitando in un pendio.

Ha lasciato il volante ed è fuggito dalla scena. In seguito è stato arrestato. Il copilota è stato rianimato sul posto, ma è poi morto in ospedale.

Alcune persone hanno raccontato al Blick che l'area dell'incidente è stata per anni uno dei luoghi preferiti per il drifting. Mostra di più

Giovedì sera a Eschenbach, nel Canton Sal Gallo, due giovani facevano drifting (ossia sgommavano in maniera controllata) in un parcheggio coperto di neve. Ma hanno perso il controllo del veicolo, che ha sbandato. Il mezzo ha quindi fatto un testacoda di 180 gradi ed è scivolato per una decina di metri lungo un pendio ripido. Si è poi fermato sul tetto nel torrente Goldingerbach. Lo riferisce la polizia di San Gallo in un comunicato.

Il conducente ha lasciato il luogo dell'incidente senza occuparsi dell'altro passeggero, di 24 anni, rimasto ferito. Il ventenne svizzero che era al volante ha poi contattato telefonicamente la Polizia cantonale di San Gallo ed è stato arrestato su ordine della Procura.

Una terza persona ha segnalato alla Polizia che un'auto era caduta da un pendio vicino al parcheggio. I servizi d'emergenza sono dunque intervenuti e hanno proceduto a estratte il giovane ferito dal veicolo e hanno dovuto rianimarlo. È poi stato portato in ospedale in condizioni critiche, dove è morto poco tempo dopo.

Cosa è il drifting?

La derapata, o drifting, consiste nel far sbandare l'auto in modo controllato o nel guidare in cerchio con le ruote che girano. La neve e il ghiaccio rendono la manovra più facile, ma anche più imprevedibile.

Le tracce sulla neve mostrano come l'auto si è avvicinata al pendio. Polizia cantonale sangallese

Un luogo pericoloso

Il Blick ha parlato dell'incidente con un dipendente di un'azienda locale. L'uomo ha detto al giornale: «Quando c'è la neve, la gente viene regolarmente qui a fare drifting. Ed è così da decenni».

Ha aggiunto: «C'erano alcuni che facevano drifting come degli squilibrati». Un anziano della zona conferma la testimonianza. Anche lui, da giovane, si era recato in questo luogo per «sgommare».

Ma lui guidava sempre in cima, vicino all'altro posteggio. Perché «lì non è così pericoloso. Il parcheggio dove è avvenuto l'incidente (...) è, da un lato, vicino al ruscello, dall'altro, in pendenza verso di esso».

Anche altre persone del posto, interpellate dal giornale, affermano di essere a conoscenza del fatto che sul luogo dell'incidente vengono spesso persone che vogliono divertirsi a scivolare con l'auto.