Si rompe il cornicione di neve in cima all'Everest, gli alpinisti precipitano in profondità

Il Monte Everest è decisamente troppo affollato. Un cornicione si è infatti rotto sotto il peso di centinaia di alpinisti e quattro di essi sono precipitati: due sono riusciti a mettersi in salvo, mentre gli altri due risultano dispersi. Più in basso, a 7.700 metri di quota, le cordate sono incolonnate.

La finestra di opportunità per scalare l'Everest quest'anno si sta chiudendo. Sembra che negli ultimi giorni un numero particolarmente elevato di persone abbia tentato di salire sulla vetta. Troppi per il tetto del mondo.

Centinaia di persone si muovono in fila indiana lungo la cresta della vetta. Improvvisamente un cornicione di neve si rompe sotto il carico. Quattro persone precipitano, come riferisce la guida alpina Vinayak Malla sul portale «Explorersweb».

Due di loro erano in cordata e sono state tirate su e messe in salvo, ma due risultano ancora disperse dopo la caduta. Non si sa se siano state nel frattempo recuperate in un qualche modo.

Dopo l'interruzione, la colonna di scalatori in discesa è stata bloccata mentre le loro scorte di ossigeno si stavano esaurendo. Malla ha quindi liberato un nuovo passaggio in modo che le persone potessero scendere dalla vetta sud, racconta la guida alpina, descrivendo la drammatica situazione.

Un altro video su X mostra una coda di persone che si estende per centinaia di metri sotto una parete rocciosa, che sarebbe la Banda Gialla a circa 7.700 metri sul livello del mare, la prima parete rocciosa che gli scalatori devono attraversare per raggiungere la vetta.

Mentre una persona dopo l'altra si arrampica con cautela sulla parete, gli scalatori che si avvicinano si scontrano l'uno con l'altro, causando un ritardo.

Almeno 570 persone - alpinisti e guide alpine - hanno scalato con successo il Monte Everest nell'attuale stagione di punta.

Ora che questa volge lentamente al termine, la maggior parte dei gruppi ha completato le spedizioni e smantellato i campi, ha dichiarato venerdì alla «Deutschen Presse-Agentur» un funzionario del campo base della montagna più alta del mondo.

La cifra di 570 persone si basa su stime preliminari. È probabile che nei prossimi giorni si aggiungano altre ascensioni.

Cinque morti nella stagione 2024

Secondo il ministero del turismo nepalese, almeno cinque persone sono morte sull'Everest in questa stagione. Altre tre sono disperse nella cosiddetta zona della morte.

Qui, a oltre 8.000 metri, si dovrebbe rimanere solo per il minor tempo possibile perché il corpo diventa sempre più debole e non si riprende.

Un numero particolarmente elevato di persone tenta di scalare l'enorme montagna in primavera, quando le condizioni sono generalmente migliori.

Una meta ambita

Il Monte Everest si trova al confine tra Nepal e Cina, nell'Himalaya, e può essere scalato da entrambi i lati. Per poterlo fare è necessario richiedere un permesso a pagamento nei rispettivi Paesi.

Questo costa 11.000 dollari in Nepal e ancora di più in Cina. Secondo i dati dell'ente turistico nepalese, in questa stagione sono stati rilasciati permessi a 419 alpinisti provenienti da 62 Paesi.

Il Nepal ospita otto delle 14 cime più alte del mondo, tutte superiori agli 8.000 metri. Il povero Paese dell'Himalaya è una meta ambita dagli alpinisti che vogliono scalare alcune delle vette più impegnative del mondo.

