Siberia: istruttore di paracadute salva la vita all'allieva in caduta libera

L'istruttore riesce, non senza una qualche difficoltà, prima a raggiungere l'allieva e poi ad aprirle il paracadute. Screenshot YouTube

Scene drammatiche sopra la Siberia: una studentessa di paracadutismo si trova in difficoltà dopo il suo lancio. Ma fortunatamente il suo istruttore reagisce prontamente e correttamente.

Hai fretta? blue News riassume per te A Kemerovo, in Siberia, un'allieva di paracadutismo è rimasta intrappolata in una pericolosa spirale poco dopo essersi lanciata dall'aereo.

L'istruttore ha reagito prontamente e si è immediatamente lanciato dietro di lei.

Poco dopo, è riuscito a riportare il volo sotto controllo e ad aprire il paracadute.

Qualche minuto dopo, i due avevano di nuovo il terreno solido sotto i piedi, illesi. Mostra di più

Sono secondi di terrore che si verificano nell'aria sopra Kemerovo, in Russia: una studentessa di paracadutismo si butta fuori dall'aereo ma viene coinvolta in una pericolosa spirale. Un volo controllato sembra impossibile.

Il suo istruttore reagisce veloce come un fulmine ed evita il peggio. Si lancia immediatamente dietro di lei e accelera la caduta fino a raggiungere l'allieva, non senza qualche difficoltà per prenderla...

Secondo i media, si trovavano a soli 700 metri dal suolo prima che l'istruttore riuscisse a controllare nuovamente il volo dell'allieva e ad aprirle il paracadute.

I due sono riusciti ad atterrare incolumi poco dopo.

Ecco il video con il commento in tedesco: